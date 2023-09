Saber quais grupos podem ser cortados do Bolsa Família em setembro é de suma importância para garantir que o seu cadastro se mantenha atualizado e recebendo o benefício.

Afinal, sabemos que o valor pago pelo programa é extremamente importante para muitas famílias, portanto, assegurá-lo é fundamental para garantir os subsídios financeiros neste mês.

Por isso, trouxemos mais detalhes sobre as possibilidades de cortes no Bolsa Família com base no não cumprimento das regras. Confira e avalie se o seu caso faz parte dessa lista!

Estes grupos podem ser cortados do Bolsa Família em setembro

Periodicamente, o Governo faz uma verdadeira “limpa” nos cadastros do Bolsa Família, tendo como objetivo garantir que apenas os beneficiários que realmente precisam do pagamento tenham acesso a ele.

Afinal, infelizmente existem pessoas mal intencionadas que tentam receber os valores mensais sem existir uma real necessidade para isso.

Nesse contexto, estes grupos podem ser cortados do Bolsa Família em setembro e você precisa ficar atento. Veja detalhes:

Famílias unipessoais com cadastros equivocados

Muitas famílias fazem o cadastro como sendo unipessoal quando, na verdade, vivem em mais membros em uma mesma casa. Em alguns casos, essa atitude ocorre com o objetivo de conseguir um valor mais alto no Bolsa Família, uma vez que o pagamento mínimo, para cada cadastro, é de R$ 600.



Assim, teoricamente, essas famílias acreditam que receberão R$ 600 por pessoa, mas, assim que constatada a irregularidade, o cadastro é imediatamente cancelado. Isso porque, o cadastro unipessoal só deve ser feito quando a pessoa realmente vive sozinha, não quando ela divide o lar com outros membros familiares ou conhecidos.

Famílias com novas fontes de renda

Se porventura a sua família conquistou uma nova fonte de renda, sendo esta formal ou não, as chances de haver cortes no pagamento do benefício existem. Basicamente, são dois cenários que podem fazer com que estes grupos possam ser cortados do Bolsa Família em setembro:

Se a família ultrapassa a renda mensal de R$ 218 por pessoa, mas fica abaixo de R$ 660 por membro da família, ela ainda é mantida na Regra de Proteção, recebendo o benefício durante 2 anos;

Se a família ultrapassar a renda mensal de R$ 660 por pessoa, será imediatamente retirada do programa Bolsa Família.

Portanto, atente-se a esse aspecto, pois mesmo quando a nova fonte de renda é provinda de algo informal, ainda assim é possível que o Governo detecte e cancele o seu benefício por isso.

Famílias com cadastros desatualizados

Por fim, outro aspecto que pode fazer com que alguns grupos possam ser cortados do Bolsa Família em setembro é a falta de atualização.

Uma das regras do programa é manter os seus dados atualizados, sempre que houver mudanças na configuração familiar, renda, moradia, etc. Além disso, o prazo máximo entre uma atualização e outra é de dois anos.

Se a sua família está preste a ultrapassar esse prazo, pode estar correndo o risco de ser cortada do Bolsa Família neste mês. Fique atento a esse aspecto para não perder o seu pagamento e garantir o seu cadastro sempre atualizado.