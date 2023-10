Acabe com ninho de barata usando este truque certeiro

Pode parecer difícil, mas acabar com um ninho de barata é possível sem gastar muito e sem demora. Afinal, esses são insetos indesejados que podem se multiplicar rapidamente e infestar nossas casas.

E acabar com essas pragas é uma prioridade para muitos, já que elas são conhecidas por serem portadoras de doenças e causadoras de alergias.

Portanto, se você está enfrentando uma infestação e deseja uma solução eficaz, continue lendo.

Isso porque hoje vamos compartilhar um truque certeiro para acabar com ninhos de baratas e mantê-las longe de sua casa.

Por que as baratas são um problema?

As baratas são conhecidas por sua capacidade de sobreviver em ambientes desafiadores e se esconderem durante o dia. A saber, elas são noturnas e preferem locais úmidos e escuros para se abrigarem e se reproduzirem.

Ademais, esses insetos conseguem se multiplicar rapidamente, o que significa que uma única barata pode se tornar uma infestação em questão de semanas.

Além de sua natureza invasiva, as baratas também são portadoras de bactérias, vírus e fungos que podem causar doenças em seres humanos.

Dessa forma, suas fezes e secreções podem contaminar alimentos e superfícies, tornando-as um problema de saúde pública. Então, além de serem repulsivas e nojentas, elas representam riscos sérios à saúde de todos os moradores da casa.



É por isso que é fundamental encontrar uma maneira eficaz de se livrar delas.

Esse truque certeiro acabará com o ninho de baratas

Para acabar com ninhos de baratas, você precisará de ácido bórico, um pó fino que é seguro para os seres humanos, mas mortal para as baratas.

Você pode encontrar essa substância em lojas especializadas, agropecuárias, lojas de jardinagem, farmácias e supermercados.

Com o produto em mãos, confira agora as instruções de como você pode usar o ácido bórico para se livrar dessas pragas:

Passo 1

Antes de aplicar o ácido bórico, você precisa identificar os locais onde as baratas estão se escondendo. Isso geralmente inclui áreas escuras e úmidas, como cozinhas, banheiros, armários e porões.

Passo 2 para acabar com ninho de barata

Misture o ácido bórico com um pouco de açúcar. O açúcar atrai as baratas, enquanto o ácido bórico as elimina.

Mas atenção, certifique-se de usar luvas durante o manuseio, pois o ácido bórico pode ser irritante para a pele.

Passo 3

Polvilhe a mistura de ácido bórico e açúcar nos locais onde você identificou ninhos de baratas ou onde elas costumam se esconder. Certifique-se de não espalhar o pó em áreas onde crianças ou animais de estimação possam ter acesso.

Passo 4

Confie no poder do ácido bórico para cumprir sua função. Este composto irá atrair as baratas, que, ao entrar em contato com o pó, o levarão consigo de volta para seus ninhos. Lá, esse agente infestante se propagará, infectando outras baratas e contribuindo para a erradicação eficaz da infestação em sua casa ou local de convívio. Deixe o ácido bórico fazer o seu trabalho silencioso e eficiente, eliminando gradualmente a presença indesejada desses insetos.

Sendo assim, você pode notar um aumento temporário na atividade de baratas, por serem atraídas pelo açúcar, mas, com o tempo, a infestação diminuirá.

Passo 5

Se a infestação persistir, reaplique o ácido bórico conforme necessário. Isso porque é importante ser consistente até que você acabe com o ninho de baratas.

Dicas extras para acabar com ninho de barata e com a infestação de vez

Além do truque com ácido bórico, aqui estão algumas dicas adicionais para prevenir infestações de baratas:

Mantenha sua casa limpa: limpe regularmente a cozinha, os banheiros e outras áreas propensas a baratas. Dessa forma, não deixe migalhas e restos de comida expostos;

Conserte vazamentos e umidade: baratas são atraídas por água. Então, certifique-se de que não haja vazamentos ou áreas úmidas em sua casa;

Armazene alimentos adequadamente: mantenha os alimentos em recipientes herméticos para evitar que as baratas tenham acesso a eles.

Selar rachaduras e fendas: as baratas podem entrar em sua casa por meio de rachaduras e fendas. Sendo assim, não se esqueça de selar essas aberturas;

Remova o lixo regularmente: mantenha as lixeiras limpas e remova o lixo regularmente. Afinal, baratas também são atraídas por lixo.

Consulte um profissional: se a infestação persistir ou piorar, é aconselhável chamar um exterminador de pragas profissional.

Acabar com um ninho de baratas pode ser desafiador, mas com paciência e o uso desse truque certeiro, você pode se livrar delas com eficácia.

Lembre-se de que a prevenção é a chave para evitar futuras infestações, então continue a manter sua casa limpa e livre de atrativos para esses insetos indesejados.

E se você curtiu saber como faz para acabar com ninho de barata usando este truque certeiro, compartilhe com seus amigos e família, e comente conosco para contar se funcionou!