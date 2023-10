Colégio: Promotora Ariadne Dantas garantiu processo exemplar na escolha dos Conselheiros Tutelares

A representante do Ministério Público de Alagoas em Porto Real do Colégio, Promotora de Justiça, Ariadne Dantas, garantiu no município ribeirinho neste domingo, 1º de outubro, um processo exemplar quando da escolha dos novos Conselheiros Tutelares que integrarão o novo colegiado que a partir de 2024, conduzirão os trabalhos que visam a garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.

Diante das longas filas que geraram significativo desânimo em eleitores que inclusive desistiram de participar da votação, Dra Ariadne Dantas chegou a participar como mesária em uma das salas que recebia os eleitores, visando dar celeridade ao processo, garantindo que todos pudessem participar do processo democrático, exercendo sua cidadania.

A atitude da representante do MP, chamou a atenção dos votantes que diante da boa vontade da promotora, permaneceram nas filas a espera de sua vez para votar e assim fazer valer seu direito de escolha. Foram eleitos para compor o novo colegiado de Conselheiros Tutelares, Kel de Zé Farias com 766 votos, seguida por Alysson Costa que obteve 280 votos, sendo o terceiro mais votado com 233 votos o candidato Maciel Jatobá, ficando em quarto e quinto lugar, respectivamente, Nane com 218 votos e Ruanderson que obteve 214 votos.