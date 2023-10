Como descartar itens no esquecimento (6 maneiras)

Se você joga Oblivion, deve estar ciente dos inúmeros itens fornecidos nele. No entanto, não é recomendado carregar todos os itens que encontrar e se tornar um packrat. Os jogadores têm a opção de largar itens em qualquer lugar do mundo ou colocá-los em contêineres. Assim, aqui estamos com todos os métodos que podem ser usados ​​para descartar itens no Oblivion.

Como descartar itens do esquecimento em um PC?

1. Caia no chão.

Passo 1- Primeiro, você precisa abrir o inventário. aperte o Aba tecla do teclado para abrir o diário e, em seguida, clique no botão Punho ícone ao lado de suas barras de saúde, magia e resistência.

Passo 2- Agora, você precisa selecionar o item que deseja descartar. aperte o Mudança tecla no teclado e clique no item que deseja soltar.

Você também pode arrastar e soltar o item fora do seu inventário para soltá-lo em qualquer lugar do mundo.

Se desejar carregar um item, você pode soltá-lo e agarrá-lo imediatamente. Isso pode ser feito clicando e segurando o item na etapa 2.

Observação: Ao carregar um item, você não poderá usá-lo. Você só pode carregá-lo ao redor do mundo para eventualmente deixá-lo cair em algum lugar.

Truque curto: Shift + clique esquerdo no objeto em seu inventário

LEIA TAMBÉM: Como descartar itens no Roblox (3 métodos)

2. Coloque em um recipiente.

Passo 1- Procure um contêiner para colocar seus itens.

Passo 2- Agora, abra o Container olhando para ele e pressionando o botão Barra de espaço.

Etapa 3- Assim que o Container estiver aberto, você poderá navegar entre seu inventário e o Container. aperte o Tecla Shift e seta esquerda Para o seu inventário enquanto o Tecla Shift e seta direita para o Recipiente.

Passo 4- Em seu inventário, selecione o item que você deseja soltar e, em seguida, clique Digitar.

Se você mover um item para o Container por engano, selecione o mesmo item no Container e pressione Enter para movê-lo de volta ao seu inventário.

Como descartar itens do Oblivion em um Xbox 360?

1. Caia no chão.

Passo 1- Primeiro, você precisa abrir o inventário. pressione e segure B e então, use LT ou TR para alternar entre as páginas até chegar ao inventário.

Passo 2- Agora, você precisa selecionar o item que deseja descartar. Destaque o item que deseja soltar e, em seguida, pressione X para largá-lo.

Se você deseja carregar um item antes de soltá-lo, mantenha pressionado LB para soltar e pegar o item destacado na etapa 2. Solte LB para soltar o item onde quiser.

2. Coloque em um recipiente.

Passo 1- Procure um contêiner para colocar seus itens.

Passo 2- Agora, abra o Container olhando para ele e pressionando o botão A botão.

Etapa 3- Imprensa LT para navegar até o seu inventário e TR para visualizar os itens do Recipiente.

Passo 4- Em seu inventário, destaque o item que deseja mover e, em seguida, pressione o botão A botão.

Se você mover um item para o Container por engano, destaque o mesmo item no Container e pressione o botão A para movê-lo de volta ao seu inventário.

Como descartar itens no esquecimento em um PS3?

1. Caia no chão.

Passo 1- Primeiro, você precisa abrir o inventário. Imprensa Ó e então, use L1 ou R1 para alternar entre as páginas até abrir o inventário.

Passo 2- Agora, você precisa selecionar o item que deseja descartar. Destaque o item que deseja soltar e pressione o botão quadrado vermelho botão para soltá-lo em qualquer lugar do mundo.

Se desejar carregar um item antes de soltá-lo, mantenha pressionado o botão L2 para soltar e pegar o item destacado na etapa 2. Solte o botão L2 para soltar o item onde quiser.

2. Coloque em um recipiente.

Passo 1- Procure um contêiner para colocar seus itens.

Passo 2- Agora, abra o Container olhando para ele e pressionando o botão X botão.

Etapa 3- Imprensa L1 para navegar até o seu inventário e R1 para visualizar os itens do Recipiente.

Passo 4- Em seu inventário, destaque o item que deseja mover e, em seguida, pressione o botão X botão.

Se você mover um item para o Container por engano, destaque o mesmo item no Container e pressione o botão X para movê-lo de volta ao seu inventário.

LEIA TAMBÉM: Como obter códigos Robux gratuitos para Roblox 2021

Algumas perguntas frequentes incluem:

Q1. Os itens descartados desaparecerão no Oblivion?

Se você deixar cair itens em um local público, eles desaparecerão ou alguém os recolherá. Porém, se você comprar uma casa, os itens deixados nela não desaparecerão.

Q2. Como soltar itens no Oblivion?

Existem diferentes métodos para diferentes dispositivos. Acima, listamos os métodos envolvidos na eliminação de um item no Oblivion em um PC, Xbox 360 e PS3.

Q3. Qual é a arma mais forte do Oblivion?

A arma mais forte do Oblivion é a Espada Umbra. Só pode ser obtido matando o personagem Umbra nas ruínas de Vindasel.

Conclusão:

Estes são os métodos que você pode usar para solte itens no Oblivion. Fornecemos metanfetamina detalhada para usuários de PC, Xbox 360 e PS3. As etapas envolvidas nesses métodos são fáceis de entender e executar. Se você tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos sobre eles na seção de comentários abaixo.