Docket Brasil oferece VAGAS PRESENCIAS e HOME OFFICE

A Docket Brasil, empresa que é a maior legaltech do Brasil, que surgiu em 2018 com a missão de tornar o processo burocrático mais eficiente, está recrutando pessoas para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são as vagas ofertadas:

Analista de Comunicação e Branding Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negócios Jurídico (Documentações) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Gerente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Head of Revenue Ops – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pool de Talentos – Vaga afirmativa PCD – São Paulo – SP.

Mais sobre a Docket Brasil

Dando mais detalhes sobre a empresa, vale ressaltar que trata-se de uma empresa de tecnologia que está revolucionando a forma como as empresas lidam com a burocracia documental. Com soluções inovadoras e ferramentas de ponta, está transformando a maneira como as empresas buscam, gerenciam e analisam documentos.

Além de disponibilizar ao mercado toda a infraestrutura e tecnologia para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta, transforma a jornada de suas operações. Sua sede é em São Paulo, mas está presente em 80% dos municípios brasileiros e expandindo as operações a cada dia.

Como efetivar a sua inscrição?

Bom, agora que as vagas da Docket Brasil já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: