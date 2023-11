Novo GOLPE do PIX copia e cola: saiba como se proteger

O PIX é uma das ferramentas bancárias mais utilizadas nos últimos anos. Desde a sua criação, milhares de brasileiros se tornaram adeptos à ferramenta, fazendo dela a sua principal forma de realizar transações bancárias.

No entanto, toda a facilidade que o PIX trouxe para os consumidores e o seu rápido crescimento chamou a atenção de criminosos. Dessa forma, eles começaram a criar novas formas de aplicar golpes utilizando esta ferramenta.

Agora, os consumidores devem ficar atentos à nova forma que eles encontraram para fraudar as suas transações financeiras: por meio do PIX copia e cola. A seguir, entenda como funciona esse golpe e como você pode se proteger para não se tornar uma vítima.

Como funciona o novo golpe do PIX copia e cola?

O novo golpe é aplicado nas vítimas que utilizam o PIX como forma de pagamento em compras online, por meio da função copia e cola. No entanto, a fraude começa antes do consumidor começar as compras.

De acordo com a empresa Kaspersky, especialista em cibersegurança, os criminosos instalam e ativam um vírus no computador na vítima. A empresa alerta, também, que o vírus não funciona em celulares. Assim, o golpe se aplica para quem utiliza o computador.

O novo vírus ficou conhecido como GoPix. Geralmente, ele aparece em anúncios do Google. Após comprarem um campo de anúncio na plataforma, os golpistas se utilizam de pesquisas com erros ortográficos para direcionar a vítima para uma página falsa.

Assim, ao abrir a página, o malware é instalado no computador e passa a espioná-lo. Desse modo, o golpe acontece quando a vítima faz um pagamento online por meio do PIX copia e cola.



De modo geral, quando o consumidor copia o código para o pagamento com a ferramenta, o malware troca esse código por outro. Consequentemente, ele envia o PIX diretamente para a conta bancária do golpista.

Como se proteger?

É muito importante se atentar para a sua proteção na hora de fazer um PIX, pois esta é uma das ferramentas mais visadas por criminosos. Por utilizá-la com frequência, muitas pessoas podem esquecer das regras de segurança, mas cuidado nunca é demais para não cair em golpes.

Para se proteger desse golpe, a primeira dica é sempre conferir se os dados do destinatário estão corretos antes de fazer qualquer transferência.

Ainda que você tenha copiado a chave no mesmo instante, pare e confira todos os dados. Isso porque o GoPix atua nesse espaço de tempo. Lembre-se de conferir o nome e também os documentos do destinatário.

Além disso, outra dica muito importante é nunca clicar em links suspeitos. Assim, não entre na página se você não tiver certeza de que ela é realmente segura. Sempre confira se o nome do site e a URL estão escritos de forma correta.

Por fim, vale lembrar da importância de investir em um antivírus para o seu computador. Dessa forma, ele poderá garantir maior segurança para todas as suas transações.

O que fazer se cair no golpe do PIX copia e cola?

Se você já caiu no golpe do PIX copia e cola precisa agir rápido para tentar reverter a situação e recuperar o prejuízo. Confira as nossas dicas:

Em primeiro lugar, registre um Boletim de Ocorrência . Atualmente, é possível fazer de forma totalmente online. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Depois, será necessário informar os seus dados e descrever a situação;

. Atualmente, é possível fazer de forma totalmente online. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Depois, será necessário informar os seus dados e descrever a situação; Entre em contato com o seu banco e informe a situação para que ele tome as providências necessárias;

Guarde todas as evidências do golpe, incluindo conversas por mensagens instantâneas, o comprovante do PIX que você enviou e tudo que pode servir como prova da fraude.