A Serasa lança novo Feirão Limpa Nome, e com isso, traz uma nova oportunidade para quem deseja quitar as dívidas e voltar a ter o nome limpo.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa para não perder a chance de regularizar sua situação financeira de maneira simples e com descontos impressionantes, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para saber como participar do feirão e quais são os descontos disponíveis!

Serasa lança novo Feirão Limpa Nome, veja como quitar suas dívidas

Conforme mencionado acima, a Serasa lança novo Feirão Limpa Nome, oferecendo alívio financeiro para os brasileiros endividados.

A agência de proteção ao crédito lançou o programa hoje, dia 30 de outubro e continua a missão de aliviar o fardo das dívidas por meio da renegociação. Ademais, cabe observar que esta iniciativa está alinhada com os esforços de diversos bancos em todo o país que buscam soluções para reorganizar as finanças dos brasileiros.

Quais as dívidas elegíveis para renegociação no Feirão da Serasa?

O Feirão da Serasa oferece a oportunidade de renegociar uma variedade de dívidas, abrangendo várias áreas financeiras, incluindo:

Dívidas relacionadas a cartões de crédito;

Pendências em lojas de varejo e roupas;

Dívidas com empresas de telefonia;

Contas de luz em atraso;

Dívidas relacionadas ao consumo de água;

Valores pendentes de empréstimos e compras, entre outras.



Feirão tem parceria com o programa Desenrola Brasil

Além disso, vale ressaltar que o Feirão Limpa Nome é uma iniciativa que conta com a parceria do programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal criada para ampliar o poder de compra dos brasileiros.

Assim sendo, o objetivo desse programa é fornecer condições de renegociação de dívidas abaixo das praticadas pelo mercado.

Descontos extraordinários

Graças a essa parceria, diversos bancos em todo o país estão oferecendo condições especiais para a renegociação de dívidas. Algumas pessoas conseguem descontos impressionantes, que podem chegar a até 90%.

Dessa forma, essa possibilidade está sendo uma ajuda valiosa para os milhões de cidadãos que estão com seus nomes sujos.

De acordo com a Serasa, durante o Feirão, serão disponibilizados descontos de até 99%. Além disso, mais de 530 milhões de ofertas de dívidas estarão disponíveis para negociação online. Uma das facilidades oferecidas é o uso do Pix para quitar dívidas, garantindo a limpeza do nome de forma imediata.

Confira o retrato da inadimplência no Brasil

Ademais, segundo a Serasa, o Brasil tem mais de 71 milhões de pessoas inadimplentes, com uma dívida média por pessoa de R$4.948,73.

Assim sendo, isso torna o Feirão uma oportunidade valiosa para muitos brasileiros.

Como negociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome?

Negociar suas dívidas durante o Feirão é simples e eficaz, levando menos de 3 minutos. Para isso, você pode utilizar diferentes canais de atendimento:

Site;

Aplicativo Serasa, disponível para download no Google Play e Apple Store;

WhatsApp : 11 99575-2096 e;

Ligação gratuita: 0800 591 1222.

Como participar do novo Feirão da Serasa?

Os consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome com descontos e condições especiais por meio do site e do aplicativo Serasa.

Confira o passo a passo para participar:

Primeiramente, baixe o aplicativo;

Então, escolha a oferta;

Revise e finalize o acordo;

Finalmente, faça o pagamento do acordo.

No entanto, é importante destacar que, embora os cidadãos também possam acessar as ofertas que a Serasa, pelo programa Desenrola Brasil, é necessário realizar o pagamento à vista.

Como as dívidas podem afetar a vida financeira?

Assim como é de se esperar, dívidas em atraso podem ter avassaladoras na qualidade de vida. Isso porque elas causam estresse, preocupações e podem restringir as oportunidades de crescimento financeiro.

Dessa maneira, o Feirão da Serasa surge como uma resposta a esses desafios, oferecendo um caminho para a recuperação financeira.

A recuperação financeira é um processo que exige comprometimento e planejamento. No entanto, cabe frisar que o Feirão é apenas o primeiro passo para reverter a situação e começar a construir um futuro financeiro mais seguro. É essencial criar um orçamento, economizar e evitar futuras dívidas.

Veja as vantagens de ter o nome limpo

Por fim, recuperar seu crédito é uma conquista, mas mantê-lo em bom estado é igualmente importante. Isso pode abrir portas para empréstimos mais acessíveis e oportunidades de crédito no futuro.

Desse modo, à medida que você limpa seu nome e se recupera financeiramente, celebre suas conquistas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que a Serasa lança novo Feirão Limpa Nome, siga as orientações para participar e volte a ter o nome limpo!