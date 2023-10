SL Mandic encerra inscrições nesta sexta (20)

A Faculdade São Leopoldo Mandic é uma instituição de nível superior privada que possui unidades em diversas cidades do Brasil.

A instituição oferece diversos cursos e oportunidades para os seus estudos, mas um dos maiores destaques da SL Mandic é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as regiões do Brasil.

Os candidatos interessados em participar da próxima edição do processo seletivo dessa faculdade devem ficar atentos: as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 estão abertas, mas serão encerradas nesta sexta-feira, 20 de outubro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da São Leopoldo Mandic. Confira!

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: inscrições terminam nesta sexta-feira (20)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular de Medicina Unificado da SL Mandic termina às 12h desta sexta-feira, dia 20 de outubro.

Todos os estudantes interessados poderão se inscrever exclusivamente de forma virtual por por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular da SL Mandic. Não será possível realizar a inscrição de outra forma.

Segundo as informações divulgadas pela SL Mandic, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação do Vestibular de Medicina. As opções são:



Prova online;

ENEM , Exame Nacional do Ensino Médio Nota do

IB/ABITUR.

Será possível consultar a confirmação da inscrição a partir do dia 23 de outubro. O documento estará disponível no site da SL Mandic.

Ficou com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024 da SL Mandic e consulte mais informações.

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: taxa de inscrição

Será preciso realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 200,00 para participar do processo seletivo. O valor será mesmo para todas as unidades da SL Mandic e todas as modalidades de participação indicadas no edital.

O pagamento poderá ser efetuado via PIX até esta sexta-feira, dia 20 de outubro, ou via boleto bancário até 18 de outubro.

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular Unificado Medicina, a Faculdade São Leopoldo Mandic irá oferecer 407 vagas para o curso de Medicina. Elas serão distribuídas entre as modalidades de ingresso disponíveis e as unidades da SL Mandic:

Unidade de Araras/SP:

Prova online: 107 vagas;

Nota do ENEM: 8 vagas;

IB/ABITUR: 8 vagas.

Unidade de Campinas/SP:

Prova online: 144 vagas;

Nota do ENEM: 40 vagas;

IB/ABITUR: 16 vagas.

Unidade de Limeira/SP:

Prova online: 36 vagas;

Nota do ENEM: 4 vagas;

IB/ABITUR: 4 vagas.

Faculdade de Medicina do Sertão – Arcoverde/PE:

Prova online: 32 vagas;

Nota do ENEM: 4 vagas;

IB/ABITUR: 4 vagas.

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: funcionamento da prova

Os candidatos que optam pela modalidade “prova online” deverão participar de um exame remoto no dia 24 de outubro, das 18h às 22h30.

O exame será formado 50 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte maneira:

10 questões de matemática e suas tecnologias;

20 questões de ciências da natureza e suas tecnologias;

10 questões de ciências humanas e sociais aplicadas;

10 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias.

Além disso, os candidatos também precisarão escrever uma redação no formato texto dissertativo-argumentativo a partir de um tema com suporte de textos de apoio.

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: nota do ENEM

Os candidatos também poderão participar do Vestibular de Medicina usando a nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2010 e 2022. Porém, os estudantes que obtiveram nota zero na redação do ENEM serão excluídos do processo seletivo.

Vestibular de Medicina SL Mandic 2024: IB e ABITUR

Para participar da modalidade de ingresso via IB, os candidatos deverão ter obtido pelo menos 32 pontos na prova. Além disso, a pontuação mínima em português como língua materna deve ser igual ou superior a 05 ou em português como língua estrangeira “high level” igual ou superior a 06.

Os candidatos que estiverem interessados em ingressar com a nota do ABITUR, por sua vez, deverão ter alcançado ao menos 2,7 pontos na prova e certificação de proficiência em língua portuguesa de nível C1 ou C2.