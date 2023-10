Tyson Fury x Francis Ngannou transmissão ao vivo assistir festa

MMA Fighting tem festa de transmissão ao vivo de Tyson Fury x Francis Ngannou para a luta dos pesos pesados ​​​​de sábado na Arábia Saudita. O campeão linear de boxe dos pesos pesados ​​​​e o ex-detentor do título dos pesos pesados ​​​​do UFC lutarão na luta principal em uma luta de boxe de 10 rounds.

Junte-se a Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, para assistir ao headliner Ngannou vs. Fury, junto com o co-evento principal do card intitulado Batalha do pior.

Fury competirá pela primeira vez desde que deteve Derek Chisora ​​​​em dezembro de 2023. “The Gypsy King” já está escalado para enfrentar Oleksandr Usyk pelo título indiscutível dos pesos pesados, possivelmente já em 23 de dezembro.

Ngannou também competirá pela primeira vez em 2023, e em sua primeira luta desde a saída do UFC. “The Predator” defendeu com sucesso o título dos pesos pesados ​​do UFC contra Ciryl Gane em sua luta mais recente no UFC 270, em janeiro de 2022.

O co-luta principal será pelo título britânico dos pesos pesados ​​entre Fabio Wardley e David Adelaye.

Assista MMA Fighting’s Fury vs. Ngannou Watch Party antes por volta das 16h ET / 13h PT antes do início do co-evento principal.