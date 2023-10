Vestibular Unesp 2024: concorrência é divulgada

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) é uma instituição de nível superior pública que foi fundada em 1976 e que possui diversas unidades em cidades do estado de São Paulo.

A próxima edição do processo seletivo da Unesp já está em andamento e os candidatos devem ficar atentos aos comunicados divulgados pela instituição.

Recentemente, a Unesp divulgou a concorrência para a próxima edição do Vestibular. Se você vai participar do processo seletivo, é importante que você saiba qual a concorrência que irá enfrentar.

Dessa maneira, para que você descubra qual é a concorrência e quais serão os seus próximos passos no processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo com completo sobre o Vestibular Unesp 2024. Confira!

Vestibular Unesp 2024: estudantes podem consultar concorrência do processo seletivo

Na última sexta-feira, dia 20 de outubro, a Fundação Vunesp, responsável pela realização do processo seletivo, divulgou a concorrência do Vestibular 2024 da Unesp. Dessa forma, os candidatos já podem consultar a relação de candidatos por vaga do Vestibular 2024. Nesta edição do processo seletivo, a Vunesp registrou 67.430 candidatos inscritos para disputar 6.596 vagas.

O curso mais concorrido é aquele de Medicina, oferecido na cidade de Botucatu/SP. Para esse curso de graduação, 21.690 participantes se inscreveram para as 81 vagas disponíveis, o que representa 267,8 candidatos para cada vaga.

Além de Medicina, outros cursos também registram uma relação de candidato/vaga alta. Veja quais são os cursos mais concriados nesta edição do Vestibular da Unesp:



Psicologia, em Bauru: 50,2 candidatos/vaga;

Ciência da Computação, em Bauru: 41,0 candidatos/vaga;

Direito, em Franca: 39, 3 candidatos/vaga;

Ciências Biomédicas, em Botucatu: 28,9 candidatos/vaga;

Medicina Veterinária, em Botucatu: 27,8 candidatos/vaga;

Arquitetura e Urbanismo, em Bauru: 22,8 candidatos/vaga;;

Nutrição, em Botucatu: 22,5 candidatos/vaga.



A relação de candidatos para cada vaga para outros cursos oferecidos pela Unesp pode ser conferida no documento integral.

Ficou com alguma dúvida sobre a concorrência do processo seletivo? Acesse o Manual do Candidato e confira mais informações sobre o Vestibular 2024 da Unesp.

Vestibular Unesp 2024: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular da Unesp terminaram no início de outubro e os candidatos puderam se inscrever somente através do site da Fundação Vunesp.

No momento da inscrição, os estudantes deveriam uma modalidade de participação: Sistema Universal (SU) ou Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). Para o sistema de reserva de vagas serão destinadas vagas aos candidatos que se autodeclararem Pretos, Pardos ou Indígenas e que estudaram integralmente em uma escola da rede pública.

Além disso, os candidatos também deverão indicar uma cidade para realização das provas. As opções eram:

No estado de São Paulo: Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Em outros estados: Brasília-DF, Campo Grande-MS, Curitiba-PR e Uberlândia-MG.

Vestibular Unesp 2024: provas

Nesta edição do processo seletivo, a primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro. A prova será composta por 90 questões de múltipla escolha que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

A segunda fase, por sua vez, irá acontecer em dois dias: 10 e 11 de dezembro. Nesta etapa, os participantes irão enfrentar 36 questões discursivas: 24 questões de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e Matemática e, no segundo dia de provas, 12 questões de Linguagens e a redação.

Vestibular Unesp 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular, a Unesp está oferecendo 6.596 vagas para diferentes cursos de graduação ministrados em 24 cidades do estado de São Paulo.

Do total de vagas, 3.748 serão destinadas ao Sistema Universal e o restante (2.848) ao Sistema de Reserva de Vagas.

Vestibular Unesp 2024: divulgação do resultado

O resultado final do Vestibular 2024 da Unesp será divulgado para todos os participantes no dia 31 de janeiro de 2024. Na mesma data será divulgado também o edital com orientações para as matrículas dos candidatos aprovados.