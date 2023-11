A moeda antiga que vale, no mínimo, R$ 90. Veja como identificar

Já imaginou encontrar uma moeda antiga em casa e vender por nada menos do que R$ 90? Para muitas pessoas, esta pode parecer uma tarefa impossível, mas o fato é que esta transação pode acontecer. Algumas peças antigas são tão raras que podem valer muito dinheiro independente de qualquer coisa.

O Brasil conta atualmente com milhares de peças consideradas raras por colecionadores. Contudo, para que a moeda seja vendida a um preço minimamente interessante, é necessário que ela obedeça a uma série de pontos, como ter um bom estado de conservação, e contar com algum erro de cunhagem.

Mas a moeda que vamos apresentar neste artigo não precisa de nenhum destes atributos para começar a valer muito dinheiro já de cara. Trata-se de uma peça que pode ser vendida a nada menos do que R$ 90, mesmo sem nenhum erro, e mesmo sem ser encontrada em um bom estado de conservação.

A moeda

Estamos falando da moeda de 1000 réis do ano de 1910. Trata-se de uma das peças mais requisitadas por centenas de colecionadores em todas as regiões do Brasil. Abaixo, você pode conferir as principais características deste exemplar, seguindo as informações do Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 10gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *X GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.

Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda, mesmo considerando que ela não esteja em bom estado de conservação e não conte com nenhum erro? Abaixo, listamos os valores atualizados da peça considerando os patamares projetados nos catálogos numismáticos dos anos de 2023 e 2024.



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 90,00 R$ 200,00 R$ 400,00

Note que mesmo que a moeda que você tenha encontrado seja uma MBC sem erros, ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 90. Mas quanto maior for o grau de conservação, maior será o valor, que poderá chegar em até R$ 400 em alguns casos.

O valor poderá ser elevado ainda mais, caso você tenha uma moeda de 1000 réis do ano de 1910 certificada. Neste caso, a peça poderá ser vendida a nada menos do que R$ 1.600.

Os réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.