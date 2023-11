A porta de ‘Christina Sucks’ de Britney Spears pode custar entre US $ 20 e US $ 30 mil

Britney Spears‘ “Sujo” cavar em Cristina Aguilera poderia ganhar dinheiro para o comprador da casa de sua infância na Louisiana.

Como informamos recentemente, o antigo A casa em Kentwood está à venda por US$ 1,2 milhão depois do pai distante da estrela, Jamie Spearsvendeu-o há dois anos e meio por apenas US$ 289 mil.

Grande parte dos móveis OG da casa com 3 camas e 3 banheiros foram preservados – incluindo uma declaração de porta muito contundente, que nos diz que a rivalidade de Britney com Xtina sempre foi “Tóxica”.

“Christina é uma merda, Brit Rules” está rabiscado em marcador preto em uma porta de madeira … que, se colocada em leilão, poderá fazer com que os fãs gastem ENORMES somas de dinheiro para colocar as mãos no raro e único. recordações dos anos noventa.

Bobby Livingstonvice-presidente executivo da RR Auction, disse ao TMZ que a porta pode embalar algo entre US$ 20 e US$ 30 mil.

Jared Mastro, chefe de cultura pop da Goldin Auctions, diz que primeiro a caligrafia precisaria ser autenticada para saber o verdadeiro valor. Se essa mensagem estiver com a letra de Britney, ele poderá ver a porta sendo vendida por entre US$ 10.000 e US$ 20.000, dado o histórico.

Ed Kosinski do Gotta Have Rock and Roll avalia que pode custar entre US $ 20 e US $ 25 mil … enquanto Darren JulienCEO da Julien’s Auctions, especula que custaria apenas entre US$ 4 e 6 mil.