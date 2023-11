Adam22 e Lena the Plug lançam novo reality show

Adão22 dar Lena, o Plugue estão satisfazendo suas necessidades iniciando um novo reality show… onde o vencedor pode pular na cama com os noivos… TMZ descobriu.

“For the Love of Lena” verá 10 homens competirem pelo grande prêmio, ou prêmios… conforme o caso aqui. Alguns dos concorrentes incluem TikTokers Cripmacvirgem sapateadora Cherdleyestrela pornô de xadrez João Lendário – que é conhecido por transar com as esposas de outros homens – e “dreamboat” bandido.

Espere uma competição acirrada quando o programa for lançado na segunda-feira no YouTube – mas o trio do eventual campeão com Lena e Adam – seu primeiro homem-homem-mulher – estará no OnlyFans. Desculpe, não há brindes para o final quente e muito adulto.

Adam e Lena não são estranhos às manchetes por seu casamento não convencional – você deve se lembrar que ele se tornou alvo de piadas no início deste ano, quando consentiu totalmente com um ator pornô masculino. Jason Luv dormindo com sua esposa.



06/07/23 TMZ. com

Lena apaixonadamente defendeu sua honranos dizendo que era um padrão duplo porque eles faziam centenas de sexo a três com outras mulheres e ninguém questionava isso.