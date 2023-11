Alimentos ficaram MAIS BARATOS em outubro

Os brasileiros que dependem de cesta básica comemoraram mais uma redução nos valores de alimentos em outubro. Isso porque o valor da cesta caiu na maioria dos locais pesquisados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no mês passado.

Em resumo, o levantamento coleta preços em 17 capitais brasileiras, revelando as variações nos valores da cesta básica, tanto em relação ao mês anterior quanto ao ano anterior.

Além disso, o Dieese informa mensalmente quais produtos tiveram as maiores oscilações em seus valores. Dessa forma, os consumidores conseguem entender o que ajudou a encarecer ou reduzir o preço da cesta básica em cada mês.

Em outubro, alguns itens muito importantes na mesa dos brasileiros ficaram mais baratos no país, para alegria da população. Por isso que o valor da cesta básica caiu em 12 dos 17 locais pesquisados, aliviando um pouco a renda dos consumidores destes locais.

Leite integral fica mais barato em 15 capitais

De acordo com o Dieese, o preço do leite integral caiu em 15 das 17 capitais pesquisadas em outubro. O resultado ficou ainda mais positivo que setembro, quando a queda atingiu 14 locais, permitindo que mais pessoas aproveitassem valores mais acessíveis do item.

Em suma, a queda mais intensa foi registrada em Curitiba (-6,90%), enquanto a variação mais tímida ocorreu em Recife (-0,51%). Por outro lado, os valores subiram apenas em Fortaleza (0,98%) e Belém (0,28%), mas os avanços não se mostraram muito intensos, para alívio da população.

No acumulado dos últimos 12 meses até outubro, os preços caíram em todas as capitais. As quedas mais intensas foram registradas em Natal (-22,04%), Aracaju (-20,68%) e Recife (-19,40%).

O Dieese explicou que o mês ficou marcado pelo crescimento da oferta do leite integral devido a dois principais fatores: aumento da produção de leite no campo e da importação. Como houve mais oferta do item no país, os preços acabaram diminuindo no varejo.



Preço do feijão carioquinha cai em todos os locais

Outro item importante da mesa do brasileiro que ficou mais barato em outubro foi o feijão. Segundo o Dieese, o preço do feijão carioquinha caiu em todos os locais pesquisados. Já o feijão tipo preto teve mais oscilações, e os valores não caíram em todas as capitais.

Em síntese, o levantamento coleta os valores do feijão preto nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro. Já o tipo carioquinha é pesquisado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como em Belo Horizonte e São Paulo. Isso acontece porque o Dieese coleta os preços dos tipos mais consumidos em cada local.

No caso do feijão carioquinha, a queda mais intensa ocorreu em Belém (-9,46%), enquanto João Pessoa teve a variação mais tímida (-1,35%). Já no acumulado dos últimos 12 meses até outubro, todos os locais também registraram queda nos preços, com destaque para Brasília (-27,34%), Belo Horizonte (-24,46%) e Fortaleza(-23,54%).

O Dieese explicou que “os grãos oriundos da colheita irrigada abasteceram o varejo e houve queda nos valores“.

Por sua vez, os preços do feijão tipo preto caíram em Vitória (-3,53%), em Porto Alegre (-2,36%) e Florianópolis (-1,29%). Em contrapartida, o item ficou mais caro em Curitiba (0,46%) e no Rio de Janeiro (0,14%), mas as altas foram bem leves.

Em 12 meses, os preços subiram em todos os locais pesquisados, com a maior alta ocorrendo em Vitória (17,49%), enquanto a mais leve aconteceu em Vitória (0,82%).

Segundo o Dieese, “as importações e os grãos da safra mais recente abasteceram o mercado“. Contudo, isso não conseguiu impedir o encarecimento do item no varejo brasileiro.

Tomate fica mais barato em 12 capitais

O Dieese também revelou que o tomate ficou mais barato em 12 das 17 capitais pesquisadas em outubro. O recuo mais intenso foi registrado em Natal (-19,55%), enquanto a queda mais tímida ocorreu em Porto Alegre (-2,71%). Por outro lado, os preços subiram em cinco capitais, com destaque para Fortaleza (9,64%), Goiânia (9,62%) e Campo Grande (6,46%).

Os recuos prevaleceram em outubro devido ao calor intenso, segundo o Dieese, que acabou maturando o tomate. Assim, houve mais oferta do fruto no varejo brasileiro, reduzindo os seus preços.

No acumulado dos últimos 12 meses, os resultados foram péssimos para a população, pois os preços subiram em todos os locais. Os avanços foram muito expressivos, com destaque para Fortaleza (84,02%), Salvador (53,10%) e Recife (51,06%). Aliás, a menor alta ocorreu em Florianópolis (17,59%), mas ainda foi muito expressiva.

Salário mínimo ideal

Apesar de a cesta básica ter ficado mais barata na maioria das capitais em outubro, os brasileiros ainda sofrem bastante para comprar alimentos básicos no país. O Dieese revelou que o salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.210,11 no décimo mês de 2023, valor 4,60 vezes maior que o piso salarial nacional vigente.

Muitos brasileiros gostariam de receber esse valor todos os meses. Entretanto, o salário mínimo ideal não passa de uma projeção realizada pelo Dieese com base na cesta básica mais cara do país em cada mês.

Em outubro, a cesta mais cara foi a de Porto Alegre, que custou R$ 739,21, superando Florianópolis, que havia apresentado o maior valor de setembro, e assumindo a liderança pela terceira vez em 2023.

Por fim, o Dieese coleta os preços nas seguintes capitais: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.