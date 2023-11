até R$ 23 mil? Veja maiores salários

O Enem dos Concursos também chamado de Concurso Nacional Unificado está prestes a ocorrer e tem despertado o interesse dos candidatos tanto pelo grande número de oportunidades disponíveis quanto pelos salários propostos, que em muitos cargos prometem ser bastante atraentes!

É importante mencionar que o concurso disponibilizará 6.640 vagas para níveis médio e superior em vários órgãos do Executivo Federal. O edital tem previsão de ser divulgado em dezembro de 2023 e as provas deverão ocorrer entre fevereiro e março de 2024. Nesta matéria do Notícias Concursos você vai saber quais serão os cargos do Enem dos Concursos que oferecem os maiores salários e acelerar a sua preparação para esta oportunidade!

Salários mais altos do Enem dos Concursos

Confira, abaixo, quais são os cargos do Enem dos Concursos que oferecem salários iniciais acima de R$ 10 mil. Vale destacar que o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho terá o maior salário do ECC, com iniciais que ultrapassam R$ 23 mil!

Para facilitar a sua compreensão, os cargos estão distribuídos conforme os blocos temáticos propostos pelo governo federal.

Além disso, vale lembrar que todos os servidores do Poder Executivo Federal têm direito ao auxílio alimentação de R$ 658,00. O benefício não está incluso nos valores descritos abaixo.

Acompanhe:

Blocos 1 e 2

Os blocos abrangem os grupos “Administração e Finanças Públicas” e “Agências Reguladoras e Infraestrutura”.



Veja os maiores salários:

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)

Analista de Comércio Exterior: R$ 20.924,80

Analista Técnico-Administrativo: R$ 20.924,80

Economista: R$ 20.924,80

MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento)

Analista Técnico-Administrativo: R$ 20.924,80

Economista: R$ 20.924,80

MGI (Ministério da Gestão e Inovação)

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: R$ 20.924,80

Analista de Infraestrutura: R$ 14.323,80

AGU (Advocacia-Geral da União)

Administrador: R$ 14,583,29

Arquiteto: R$ 14,583,29

Arquivista: R$ 14,583,29

Contador: R$ 14,583,29

Economista: R$ 14,583,29

Engenheiro: R$ 14,583,29

Estatístico: R$ 14,583,29

Médico: R$ 14,583,29

Psicólogo: R$ 14,583,29

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: R$ 16.413,35

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: R$ 16.413,35

ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: R$ 16.413,35

Blocos 3 e 4

Os blocos 3 e 4 são referentes aos grupos de “Agricultura de Meio Ambiente” e “Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação”.

Confira os maiores salários:

MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária)

Auditor Fiscal Federal Agropecuário: R$ 15.897,33

AGU (Advocacia-Geral da União)

Técnico em Assuntos Educacionais: R$ 14.583,49

Técnico em Comunicação Social: R$ 14.583,49

Blocos 5 e 6

Os blocos 5 e 6 são relativos às áreas “Políticas Sociais, Justiça e Saúde” e “Trabalho e Previdência), respectivamente. Veja os valores:

MTE (Ministério do Trabalho e Emprego)

Auditor Fiscal do Trabalho (AFT): R$ 23.579,71

PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)

Analista Administrativo: R$ 14.583,49

Especialista em Previdência Complementar: R$ 15.904,49

AGU (Advocacia-Geral da União)

Analista Técnico-Administrativo: R$ 14.583,49

Blocos 7 e 8

Os blocos 7 e 8 são referentes a “Dados, Tecnologia e Informação” e “Nível médio).

Confira o único cargo que oferece salário inicial acima de R$ 10 mil:

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: R$ 10.233,67

Dicas para ser aprovado

Conheça o edital

O primeiro passo para se preparar para um concurso público é entender o edital. O edital é o documento que traz todas as informações sobre o concurso, incluindo o conteúdo que será cobrado nas provas, o número de vagas disponíveis, os requisitos para concorrer às vagas e as fases do concurso.

Definindo uma Estratégia de Estudo

Após entender o edital, o próximo passo é definir uma estratégia de estudo. Isso inclui escolher as matérias a serem estudadas, o tempo a ser dedicado a cada uma delas e a melhor forma de estudar.

Escolhendo as Matérias

As matérias a serem estudadas devem ser escolhidas com base no edital. É importante dar atenção especial às matérias que têm maior peso na nota final.

Definindo o Tempo de Estudo

O tempo de estudo deve ser definido de acordo com a disponibilidade de cada um. É importante garantir que haja tempo suficiente para revisar o conteúdo estudado.

Escolhendo a Forma de Estudar

Existem diversas formas de estudar para um concurso público, incluindo aulas presenciais, aulas online, livros, apostilas, entre outros. A escolha deve ser feita de acordo com a preferência e disponibilidade do candidato