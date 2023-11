Aumentar o valor de sua aposentadoria é o desejo de muitos trabalhadores, incluindo os Microempreendedores Individuais (MEIs). Isso porque, essa categoria de trabalho não se trata apenas de conduzir um negócio próprio, mas também de abrir portas para benefícios previdenciários, incluindo a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desse modo, para que você, que é um trabalhador MEI, saiba como aumentar o valor da aposentadoria por meio de práticas específicas, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Atenção MEI! Faça isso e aumente o valor de sua aposentadoria

A aposentadoria do INSS tornou-se uma realidade tangível para os MEIs, proporcionando benefícios previdenciários fundamentais.

Desse modo, o recolhimento mensal dos tributos relacionados a essa categoria não apenas assegura o direito a esses benefícios, mas também abre oportunidades para maximizar o valor da aposentadoria.

Sendo assim, é importante que o Microempreendedor Individual tenha em mente que, para ter acesso aos benefícios previdenciários que o INSS paga a essa categoria, é importante estar em dia com os pagamentos da guia DAS-MEI.

Veja algumas motivações para se tornar um MEI

Abrir um MEI vai além do desejo de empreender. Isso porque, muitos buscam essa modalidade empresarial para garantir uma fonte adicional de renda e, crucialmente, acesso garantido à aposentadoria do INSS. Dessa forma, uma das principais motivações para se tornar um MEI é a necessidade de regularização do negócio.



Além disso, depois de se formalizar como Microempreendedor Individual, o trabalhador tem acesso a um CNPJ, o que proporciona diversas outras vantagens.

Contribuições regulares para acesso aos benefícios

Assim como já mencionado, a btenção da aposentadoria do INSS para MEI é atrelada ao pagamento regular do Documento de Arrecadação Simplificado do Microempreendedor Individual (DAS-MEI) até o dia 20 de cada mês.

Esse processo, realizado de forma virtual pelo Portal do Empreendedor, estabelece a base para o acesso aos benefícios previdenciários, exigindo 12 meses de contribuições para a sua concessão.

Confira o passo a passo de como fazer o pagamento do DAS-MEI

O acesso aos benefícios previdenciários inicia-se com o pagamento do DAS-MEI.

Para isso, o MEI pode seguir um processo simples:

Primeiramente, acesse o site Portal do Empreendedor;

Clique em “Já sou MEI” e, em seguida, em “Pagamento de Contribuição Mensal e Parcelamentos”;

Então, o sistema irá gerar o boleto do DAS-MEI para pagamento.

Cuidado com a inadimplência

Ademais, cabe ressaltar que a inadimplência pode resultar no cancelamento do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do MEI, afetando a continuidade dos benefícios previdenciários.

Portanto, é essencial manter os pagamentos em dia para evitar problemas.

Quais os benefícios previdenciários disponíveis para MEIs contribuintes?

Ao contribuir regularmente por meio do DAS-MEI, os MEIs têm direito a uma série de benefícios do INSS, incluindo:

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por invalidez;

Salário maternidade;

Auxílio-doença;

Auxílio reclusão;

Pensão por morte.

Conheça os critérios para se aposentar como MEI

A aposentadoria do INSS para MEI oferece opções estratégicas, seja por idade ou invalidez, cada uma com critérios específicos.

Dessa forma, para mulheres, a idade mínima é de 62 anos, enquanto para homens é de 65 anos, ambos acompanhados de 180 meses de contribuição (15 anos). Aqueles que desejam se aposentar antes do tempo podem fazê-lo mediante uma complementação de contribuição em 15%, ampliando suas opções.

Qual o valor da aposentadoria do MEI?

O MEI contribui mensalmente por meio do DAS-MEI, baseando essa contribuição no salário mínimo vigente. Assim, o valor da aposentadoria pelo microempreendedorismo permanece inalterado após a Reforma da Previdência, mantendo-se equivalente a um salário mínimo.

Desse modo, o INSS faz um cálculo individual das contribuições que o trabalhador realizou ao longo de toda sua vida para que ele receba o valor de aposentadoria mais justo possível.

Além disso, se você quiser saber quanto irá receber e quanto tempo falta para conseguir o benefício, pode usar a calculadora do Meu INSS.

Faça isso e aumente o valor de sua aposentadoria

Por fim, para os Microempreendedores Individuais (MEIs), ter consciência sobre as opções que podem aumentar o valor de sua aposentadoria é crucial. Sendo assim, uma das estratégias é realizar contribuições extras ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além do valor obrigatório.

Ao efetuar pagamentos acima do mínimo exigido, o MEI garante um acréscimo no montante final recebido na aposentadoria.

Além disso, é importante manter um planejamento financeiro adequado, pois o valor do benefício do futuro será determinado pelo tempo de contribuição.

Portanto, com um objetivo claro em mente e por meio de ações proativas, é possível aumentar a segurança financeira na aposentadoria.

Agora que você já sabe como aumentar valor de sua aposentadoria, siga as orientações e garanta um bom futuro!