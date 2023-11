DISTRIBUIÇÃO de cesta básica em NOVEMBRO

O Bolsa Família, recentemente relançado pelo governo em março deste ano, está atualmente auxiliando mais de 20 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. Os benefícios oferecidos variam de R$ 600 a até o dobro desse valor em determinadas circunstâncias, dependendo das particularidades de cada grupo familiar. No entanto, um aspecto notável é que muitas das famílias beneficiárias do novo programa de transferência de renda também estão recebendo regularmente uma cesta básica.

Essa cesta tem um grande valor, especialmente dado o contexto de fragilidade dessas famílias, e é recebida com gratidão. Por essa razão, aqueles que ainda não estão resgatando a cesta básica, frequentemente procuram informações sobre como se inscrever para ter esse benefício.

Inscrições para ganhar cesta básica

É de extrema importância enfatizar que a distribuição de cestas básicas, na maioria das situações, é dirigida às famílias mais carentes em cada município. Curiosamente, muitas dessas famílias já são beneficiárias do novo Bolsa Família. Contudo, é crucial compreender que o programa de transferência de renda não está vinculado à distribuição de cestas, pois tal atividade não é realizada pelo programa em si.

Para esclarecer, a cesta básica distribuída em alguns municípios é inteiramente financiada e fornecida pelas instâncias governamentais locais, como governos estaduais ou prefeituras municipais. Essas cestas não possuem qualquer relação com o governo federal ou com o Ministério da Cidadania, Família e Combate à Fome (MDS), que supervisiona o programa.

Portanto, estar inscrito no programa de transferência de renda não garante automaticamente que o beneficiário receberá uma cesta básica regularmente. Além da inscrição no programa, é necessário residir em um município que conduza essa distribuição. Consequentemente, nem todos os beneficiários têm acesso a cestas, já que algumas podem não possuir recursos suficientes para implementar tal distribuição.

No entanto, se um beneficiário tiver interesse em se inscrever para receber uma cesta básica, é fundamental verificar inicialmente se o seu município oferece esse programa. Isso pode ser verificado junto a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) local. Ademais, lá consegue-se obter informações sobre a disponibilidade dessa modalidade de distribuição. Caso haja confirmação, é importante indagar sobre o processo de inscrição.

Cada cidade tem um processo diferente

É válido destacar que não existe um sistema padronizado de inscrições, variando de acordo com cada cidade. Além disso, é relevante lembrar que, se a resposta for negativa, não há ação a ser tomada, visto que não há regulamentação que obrigue os governos locais a fornecerem alimentos para as famílias abrangidas pelo programa social.



Calendário de pagamento

Enfim, apresentamos o calendário oficial com todas as datas de pagamento do novo Bolsa Família para o mês de novembro. Os repasses tiveram início em 17 de novembro e prosseguem até o dia 30, seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada família beneficiária.

Quem tem NIS terminando em 1: pagamento depositado em 17 de novembro;

Quem tem NIS terminando em 2: pagamento depositado em 20 de novembro;

Aqueles com NIS terminando em 3: pagamento depositado em 21 de novembro;

Aqueles com NIS terminando em 4: pagamento depositado em 22 de novembro;

Quem tem com NIS terminando em 5: pagamento depositado em 23 de novembro;

Quem tem com NIS terminando em 6: pagamento depositado em 26 de novembro;

Aqueles com NIS terminando em 7: pagamento depositado em 27 de novembro;

Aqueles com NIS terminando em 8: pagamento depositado em 28 de novembro;

Quem tem com NIS terminando em 9: pagamento depositado em 29 de novembro;

Quem tem com NIS terminando em 0: pagamento depositado em 30 de novembro.