Em Piaçabuçu, Kayro Castro faz a festa e Rymes Lessa coloca a cereja do bolo

Aconteceu neste último final de semana em Piaçabuçu, a 1ª Corrida da Proclamação de Barcos e Canoas, evento que teve total apoio do pré-candidato a prefeito Kayro Castro (PP). Além da distribuição de mais de 11 mil reais em prêmios, os festejos contaram com a participação de atrações musicais como Vinícius – O Baixinho e a Banda Asas Morenas.

Como não poderia deixar de acontecer as rodas de conversas políticas logo surgiram dando o tom de que os palanques já estão armados ou mesmo de que nunca foram desarmados desde o último pleito municipal. Verdes de um lado e laranjas de outro, trazendo em suas cabeças para proteger-lhes do sol, a marca daqueles que mais lhe agradam no momento político que vive o município.

Eis que num momento de premiação, aparece Kayro Castro entregando um troféu a um dos integrantes de barco, quando este sem excitar recebe a honraria com sorriso e um boné de Rymes Lessa na cabeça. Já em outros locais o homenageado pelo garoto recebia abraços e proseava com pescadores da região.

Que bom que o tom da democracia deu um brilho diferente à festa. Ao menos no momento fotográfico os sorrisos podem ter escondido o verdadeiro sentimento no coração.