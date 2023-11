ENEM 2023: descubra como a prova será corrigida

Milhões de brasileiros fizeram participaram dos dois dias de prova do ENEM 2023 (Exame Nacional do Ensino Médio).

O resultado do ENEM será divulgado somente em janeiro de 2024 e, dessa forma, muitos estudantes estão ansiosos para saber como as provas serão corrigidas.

Para que você possa entender como o ENEM será corrigido e como a sua pontuação na prova será calculada, o artigo de hoje trouxe um resumo completo. Vamos conferir!

ENEM 2023: como a prova será corrigida?

O ENEM 2023 será corrigido por meio de uma ferramenta utilizada também nas últimas edições da prova: o TRI (Teoria de Resposta ao Item). O método foi pensado para fornecer uma pontuação mais justa do que a metodologia tradicional de correção, que simplesmente considera o número de questões que o candidato acertou. Com o TRI, pelo contrário, a pontuação do candidato não é determinada somente pela quantidade de respostas certas, mas sim pelo nível de dificuldade das questões.

O TRI é um sistema que leva em conta a dificuldade das questões de acordo com os acertos e erros dos participantes da prova. Assim, , ou seja, quanto mais estudantes acertam uma questão, mais fácil ela é considerada. Dessa forma, certar uma questão difícil na prova do ENEM pode garantir mais pontos do que acertar uma questão fácil.

Esse funcionamento do TRI foi pensado para detectar um padrão nas respostas dos candidatos. Assim, se um estudante acerta todas as questões difíceis e erras todas as fáceis, o TRI irá detectar que as respostas são incoerentes e, com isso, o estudante irá perder pontos. Essa funcionalidade do TRI foi pensada para evitar que os candidatos “chutem” as respostas das questões.

ENEM 2023: como a pontuação é calculada?

A pontuação dos candidatos no ENEM 2023 será calculada em duas etapas.



A primeira consiste no cálculo do número de acertos em cada uma das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias). Cada pergunta recebe o mesmo peso e vale um ponto.

A segunda etapa é o cálculo com o TRI, que considera o grau de dificuldade das questões da prova e o padrão de respostas do candidato.

Não podemos nos esquecer também da redação, corrigida por dois corretores que atribuem notas de 0 a 200 em cada uma das cinco competências do ENEM.

Por fim, a nota final do candidato é calculada a partir da média ponderada das pontuações obtidas em cada uma das provas, incluindo a redação.

O TRI pode afetar a sua nota?

Sim, o TRI pode afetar a pontuação dos candidatos na prova do ENEM.

Com o TRI, o cálculo da nota final do candidato no ENEM não é feito somente com base no número de acertos ou erros, mas também no nível de dificuldade de cada pergunta. Assim, dois candidatos que acertaram o mesmo número de questões podem, por exemplo, receber notas finais diferentes, dependendo da dificuldade das questões que cada um acertou.

Também devemos mencionar que o TRI detecta a coerência das respostas dadas pelo candidato. Dessa forma, se um candidato acerta as questões difíceis, mas erra todas as questões fáceis, o método entende que as respostas não são coerentes e, assim, o candidato perde pontos.

Uma das principais críticas feitas em relação ao TRI é que ele pode favorecer candidatos que têm habilidades específicas em determinadas áreas do conhecimento. Por exemplo, um candidato que tem facilidade em matemática pode receber uma pontuação mais alta do que outro estudante que tem habilidades similares em outras disciplinas, mas não em matemática. Dessa forma, podemos dizer que 30 acertos na prova de Linguagens e Códigos, por exemplo, não representa a mesma nota que 30 acertos na prova de Matemática.

ENEM 2023: como foram as provas desta edição?

As provas do ENEM 2023 foram aplicadas nos dias 05 e 12 de novembro.

No primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além disso, os participantes também escreveram uma redação sobre o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

No segundo dia de provas, por sua vez, estudantes de todo o Brasil responderam 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Segundo as informações divulgadas, foi registrado um índice de abstenção de 32%. Dos quase 4 milhões de estudantes inscritos, 1,2 milhões não fizeram o exame.

Além disso, é importante destacar também que alguns candidatos irão fazer as pros no dia 12 e 13 de dezembro por meio da reaplicação do exame.