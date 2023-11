Grupo GR anuncia vagas de emprego para nível fundamental e médio

Vagas de emprego para auxiliar de limpeza, faxineira, agente de conservação e muito mais são anunciadas pelo Grupo GR

Se você deseja encontrar vagas de emprego, continue acompanhando o texto a seguir. Trouxemos detalhes sobre as oportunidades disponiveis. As chances são para vários cargos.

Ficou interessado? Veja aqui como se inscrever nesta oportunidade e nas vagas de emprego fornecidas pelo grupo GR. Confira.

Ótimas notícias para quem busca oportunidades de emprego! O Grupo GR, especializado em segurança e terceirização de serviços, está com cerca de 60 vagas disponíveis na área de conservação e limpeza, destinadas a profissionais que desejam atuar na cidade de São Paulo.

Vagas de emprego

As vagas abrangem diversas funções, incluindo agente de conservação, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza e faxineiro(a). Um aspecto notável é que o Grupo GR não exige um extenso currículo; essas oportunidades estão abertas tanto para candidatos com ensino fundamental quanto médio, com ou sem experiência. A disponibilidade de horários é um pré-requisito importante.

Além disso, a empresa valoriza o desenvolvimento profissional de seus colaboradores, oferecendo treinamentos contínuos e oportunidades de crescimento na carreira.

Essa é uma excelente chance para quem deseja crescer em um ambiente de trabalho acolhedor e dedicado.

Se você se encaixa no perfil e está interessado em se candidatar, basta comparecer com seu currículo à sede do Grupo GR em São Paulo (localizada na Rua Frei Caneca, 71, Consolação) até 8 de novembro, nos horários das 9h30 ou 14h30. Aproveite esta oportunidade e inicie ou avance em sua carreira na área de conservação e limpeza!

