limite, rotativo, parcelado e MAIS! Entenda como funciona

Você já se perguntou como funciona o cartão de crédito? Neste post, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre esse meio de pagamento tão popular e conveniente.

Assim, confira a nossa matéria na íntegra e veja quais são os principais conceitos e termos relacionados ao cartão de crédito, como limite, rotativo, parcelado e mais. Acompanhe!

O que é um cartão de crédito?

Um cartão de crédito é um instrumento financeiro que permite ao usuário fazer compras a crédito, ou seja, sem usar o dinheiro da sua conta bancária. O cartão de crédito é emitido por uma instituição financeira, que é o responsável por liberar o crédito ao usuário, cobrar as faturas e os juros, e oferecer benefícios como programas de pontos, cashback e seguros.

Ele funciona como um empréstimo de curto prazo. Isso porque, quando você faz uma compra com o cartão, você está usando o dinheiro do emissor, que vai te cobrar depois. A cada mês, você recebe uma fatura com o valor total das suas compras, que deve ser paga até a data de vencimento.

Como funciona o limite do cartão de crédito?

O limite do cartão de crédito é o valor máximo que você pode gastar com o cartão em um determinado período, geralmente um mês. O emissor é o responsável por definir o limite do cartão, com base na sua renda, no seu histórico de pagamentos e no seu score de crédito.

Assim, ele pode alterar o limite do seu cartão a qualquer momento, para mais ou para menos, dependendo do seu comportamento financeiro. É possível consultar o limite disponível na fatura do cartão, no aplicativo do seu banco ou na central de atendimento.



O que é o rotativo do cartão?

O rotativo do cartão de crédito é uma modalidade de crédito que entra em vigor quando você não paga o valor integral da sua fatura até a data de vencimento. Nesse caso, você fica devendo o valor que não pagou, mais os juros e as multas.

O rotativo é considerado um dos tipos de crédito mais caros do mercado. Por isso, é recomendável evitar ao máximo usar a opção e procurar quitar a sua dívida o quanto antes. Uma alternativa é negociar um parcelamento da fatura, que costuma ter juros menores que o rotativo.

Como funciona o parcelamento?

O parcelamento do cartão de crédito é uma forma de dividir o valor das suas compras em várias parcelas mensais. Existem duas modalidades de parcelamento: o parcelamento sem juros e o parcelamento com juros.

É possível utilizar o parcelamento sem juros no estabelecimento comercial onde você faz a compra. Assim, ele reduz o seu limite disponível até o pagamento de todas as parcelas.

O parcelamento com juros é oferecido pelo emissor do cartão. Você pode utilizar esta opção quando não conseguir pagar o valor total da sua fatura, uma vez que conta com juros menores do que o rotativo.

Dicas para usar bem o seu cartão de crédito

O cartão de crédito é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil e que facilita a vida dos consumidores. No entanto, os usuários devem ficar atentos e utilizá-lo com cautela, de forma que ele se torne uma ferramenta que te ajudará a organizar as suas finanças.

Assim, confira algumas dicas para usar bem esse meio de pagamento e evitar problemas financeiros:

Escolha um cartão de crédito que tenha a ver com o seu perfil e as suas necessidades. Compare as taxas, os benefícios e as condições de cada emissor antes de solicitar o seu cartão;

e as suas necessidades. Compare as taxas, os benefícios e as condições de cada emissor antes de solicitar o seu cartão; Controle os seus gastos e não ultrapasse o seu limite;

e não ultrapasse o seu limite; Pague sempre o valor integral da sua fatura até a data de vencimento. Dessa forma, você evita pagar juros e multas, além de manter o seu score de crédito em alta;

da sua fatura até a data de vencimento. Dessa forma, você evita pagar juros e multas, além de manter o seu score de crédito em alta; Aproveite os benefícios do seu cartão de crédito , como programas de pontos, cashback, seguros e descontos. Mas lembre-se de que esses benefícios não devem ser o único motivo para usar o cartão;

, como programas de pontos, cashback, seguros e descontos. Mas lembre-se de que esses benefícios não devem ser o único motivo para usar o cartão; Seja responsável e consciente ao usar o seu cartão de crédito. Lembre-se de que ele é um instrumento financeiro que pode te ajudar ou te atrapalhar, dependendo da forma como você o utiliza.