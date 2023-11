Localiza OFERECE mais de 250 VAGAS pelo Brasil

A Localiza, famosa locadora de veículos que é líder de mercado em solo brasileiro, está contratando novos funcionários (as) para compor a sua equipe. Com vagas em todas as regiões do país, vale a pena consultar quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Consultor (a) de Vendas – Palmas – TO – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Barreiras – BA – Venda Externa;

Consultor (a) de Vendas – Linhares – ES – Venda Técnica;

Apoio ao Atendimento – Maceió – AL – Recepção;

Higienizador (a) de Carros – Canoas – RS – Limpeza;

Consultor (a) de Vendas – Sinop – MT – Venda Externa;

Executivo de Vendas Externo – Guarulhos – SP – Venda Externa;

Assistente ADM de Frota – Santa Bárbara D’Oeste – SP – Administração Geral;

Executivo (a) de Vendas Externo – São Luís – MA – Venda Externa;

Executivo (a) de Vendas Externo – Rio de Janeiro – RJ – Venda Interna;

Atendente de Operações – Rio de Janeiro – RJ – Recepção;

Lavador (a) de Carros – Rio de Janeiro – RJ – Lavagem de Automóveis;

Consultor (a) de Vendas – Rondonópolis – MT – Venda Externa;

Analista de Recrutamento e Seleção – Belo Horizonte – MG – Recrutamento e Seleção;

Auxiliar de Operações – Belo Horizonte – MG – Motorista – Hab B;

Preposto Agro I – Paranaíba – MS – Administração Geral;

Técnico (a) em Análise de Manutenção Automotiva I – São Joaquim da Barra – SP – Administração;

Auxiliar de Movimentação de Frota – Cuiabá – MT – Ajudante de Motorista.

Mais sobre a Localiza

Sobre a Localiza, é importante destacar que a companhia visa oferecer experiências encantadoras para os mais de 15 milhões de clientes, que têm à sua disposição soluções inovadoras para atender suas necessidades de mobilidade: aluguel de carros pessoas físicas e empresas – seja de curta ou longa duração –, assinatura de carros, aluguel para motoristas de aplicativo, venda de veículos seminovos, telemetria, entre outros.

Por fim, vale destacar também que a Localiza está em todas as regiões do Brasil e em mais quatro países da América do Sul, além de forte presença digital. Além disso, está entre as 25 marcas mais valiosas do Brasil pela Interbrand.

Confira alguns benefícios

Auxílio creche;

Acesso ilimitado a diversos cursos da Universidade Localiza;

Participação nos lucros;

Vale-alimentação;

Desconto em compra e aluguel de veículos;

Vale-transporte;

Programas internos de treinamento e desenvolvimento;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-refeição;

Gympass;

Previdência Privada.

O que é preciso para se candidatar?



Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

