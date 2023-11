“Na boca de quem não presta, quem presta não vale nada”. Esse velho ditado popular nunca deixa de ser atual, seja na esfera de amizades perdidas, no seio familiar ou mesmo na conjuntura política. Antes quem era o melhor e mais atuante parlamentar, me refiro aqui ao vereador por Penedo, Valdinho Monteiro(PP), de uma hora pra outra vira o vilão, desonesto e ingrato, sendo lhes direcionados os mais descabíveis rótulos.

Vindo de família humilde muito honesta e respeitada, Valdinho Monteiro que foi o vereador mais votado no último pleito eleitoral, fez carreira política apoiando o nosso saudoso Alexandre Toledo e sempre honrou sua posição política e seu grupo. Agora, Valdinho passa a integrar a base política do prefeito Ronaldo Lopes, o mesmo que um dia foi vítima de perseguição política pelo mesmo grupo ao qual fazia parte antes mesmo de Valdinho, lá nos idos de mil novecentos e antigamente.

Julgar Valdinho como desonesto e ingrato é no mínimo mau-caratismo de quem faz questão de esquecer sua história e trajetória política. No tabuleiro do xadrez político as estratégias fazem a diferença, as jogadas certeiras levam ao xeque-mate e mostram que só não muda de opinião quem não tem opinião. E assim como no jogo de xadrez, na política quem não sabe jogar, já entra no jogo derrotado!