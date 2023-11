Não vacile, aposentado! Veja como evitar golpes no Empréstimo Consignado

Em meio à crise econômica, muitos brasileiros recorrem a empréstimos para equilibrar as finanças. Isso inclui principalmente aposentados, pensionistas e servidores públicos que, frequentemente, são alvo de golpes relacionados ao empréstimo consignado. Este artigo irá orientá-lo sobre como evitar essas fraudes.

O Que é Empréstimo Consignado?

O empréstimo consignado, também conhecido como crédito consignado, é uma modalidade de crédito em que o salário ou benefício do solicitante é usado como garantia. Isso significa que as parcelas do empréstimo são descontadas diretamente do salário ou do benefício do indivíduo.

Aumento de Golpes Relacionados ao Empréstimo Consignado

Nos últimos anos, o número de fraudes relacionadas ao empréstimo consignado tem aumentado significativamente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), foram registrados 57.824 casos de tentativas de golpes de empréstimo consignado no último ano. Isso significa que, em média, a cada dez minutos, um cidadão cai vítima deste tipo de golpe.

Como os Golpistas Operam?

Os golpistas costumam se apresentar como representantes de instituições financeiras legítimas, oferecendo condições de empréstimo muito atraentes. Eles solicitam os dados pessoais e bancários das vítimas, e em alguns casos, até pedem depósitos antecipados ou transferências para liberar o suposto empréstimo.

Como Identificar um Golpe?

Aqui estão algumas coisas que você deve considerar para evitar cair em golpes de empréstimo consignado:



Ofertas Muito Atraentes

Se a oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Golpistas costumam atrair vítimas com promessas de dinheiro fácil e retorno alto em pouco tempo.

Solicitação de Dados Pessoais e Bancários

Nunca forneça seus dados pessoais e bancários por telefone, e-mail ou mensagens instantâneas, principalmente para pessoas desconhecidas.

Transferência, Depósito ou PIX Antecipado

Nenhuma instituição financeira confiável solicita depósitos ou transferências antes de liberar um empréstimo. Se alguém pedir isso, é provável que seja um golpe.

Verifique a Reputação da Empresa

Antes de solicitar um empréstimo, verifique se a instituição financeira está cadastrada no Banco Central do Brasil e pesquise sobre sua reputação na internet.

Como Se Proteger?

A melhor forma de evitar golpes é estando informado e ciente dos riscos. Aqui estão algumas dicas para se proteger:

Conheça seus Direitos

Informe-se sobre seus direitos como consumidor e saiba como agir em caso de fraude.

Mantenha seus Dados Pessoais Seguros

Nunca compartilhe seus dados pessoais e bancários com terceiros, principalmente se a solicitação for feita por telefone ou e-mail.

Verifique a Legitimidade da Instituição Financeira

Antes de solicitar um empréstimo, verifique se a instituição financeira está registrada no Banco Central do Brasil. Você pode fazer isso através do site do Banco Central.

Cautela e informação

Golpes de empréstimo consignado são uma realidade preocupante no Brasil, mas com cautela e informação, é possível se proteger e evitar ser uma vítima. Lembre-se, se a oferta parece boa demais para ser verdade, é melhor desconfiar.

Taxa de juros do empréstimo consignado

O teto dos juros para empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sofreu alterações. A taxa máxima para empréstimos pessoais consignados caiu de 1,91% para 1,84%, enquanto no cartão de crédito consignado e no cartão de benefício, a taxa foi de 2,83% para 2,73%. Essas mudanças foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) em 11 de outubro.

Alterações nas taxas de juros

Estes novos valores representam o limite máximo que bancos e instituições financeiras podem cobrar. Embora seja possível praticar taxas menores, não é permitido ultrapassar este limite. A diminuição acompanha a redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, que atualmente está em 12,75% ao ano.

Consequências para os bancos

Os bancos têm a opção de deixar de oferecer o crédito, se assim desejarem, como ocorreu em março deste ano, quando houve a primeira queda de juros, revertida apenas após intervenção do presidente Lula.

A decisão de conceder empréstimos consignados para os beneficiários do INSS no novo teto de juros é de cada instituição financeira, de acordo com sua estratégia de negócio.