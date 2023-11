saiba como participar e reduza seus gastos

No Brasil, a dignidade na vida de idosos é uma prerrogativa constitucional e legal. Um dos aspectos essenciais dessa dignidade é a possibilidade de conta de luz gratuita para idosos. Através de iniciativas do governo federal em parceria com empresas públicas e privadas, políticas públicas são frequentemente desenvolvidas para beneficiar idosos de baixa renda ou com deficiência.

Nesta matéria do Notícias Concursos traremos detalhes completos de como conseguir a isenção da conta de luz para idosos. Acompanhe até o final!

Entendendo a Conta de Luz Gratuita para Idosos

A Conta de Luz Gratuita para Idosos é uma iniciativa da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). O objetivo é proporcionar a famílias em condições de vulnerabilidade econômica e social a possibilidade de terem suas despesas com energia elétrica realocadas para outras necessidades.

A Cemig realiza sorteios periódicos, e os ganhadores recebem créditos na empresa de energia que podem ser utilizados ao longo de um período de dois anos. Entretanto, alguns requisitos mínimos devem ser cumpridos para participar do sorteio.

Nos últimos anos, a Cemig tem implementado programas que oferecem descontos ou até mesmo isenção completa nas faturas de energia elétrica. Isso inclui benefícios destinados especificamente aos idosos.

Requisitos para a Conta de Luz Gratuita para Idosos

Para obter a conta de luz gratuita para idosos, existem alguns requisitos essenciais:

Estar inscrito no Cadastro Único, uma base de dados utilizada pelo governo federal. Ter 65 anos ou mais. Ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



Além disso, caso o idoso utilize algum aparelho que necessite de energia elétrica contínua, também estará elegível para participar do sorteio.

O Programa Tarifa Social do Governo Federal

Idosos que não residem em Minas Gerais podem se beneficiar do programa Tarifa Social do governo federal. Esse programa oferece descontos na conta de luz com base na renda e no consumo elétrico da família.

Para se beneficiar do desconto na conta de luz através do programa Tarifa Social, é necessário manter os dados atualizados no sistema do Cadastro Único. Os beneficiários elegíveis para receber os descontos são os segurados da Previdência Social que recebem o BPC LOAS.

Os descontos variam de acordo com o consumo de energia mensal da família. Quanto menor o consumo, maior o desconto aplicado. O desconto máximo chega a 65% para aqueles que consomem até 30 kWh por mês, com um limite de 220 kWh por mês.

Através de iniciativas como a conta de luz gratuita para idosos, é possível ajudar a manter uma vida financeira equilibrada, direcionando os gastos para o que é realmente necessário.

Dicas para economizar energia elétrica

Opte por Lâmpadas LED

A primeira dica é substituir as lâmpadas convencionais por LED na sua casa ou empresa. As lâmpadas LED são 80% mais econômicas que as incandescentes e 30% mais econômicas que as fluorescentes. Com a popularização dessas lâmpadas, os preços se tornaram mais acessíveis.

Desligue os Eletrônicos da Tomada

Mesmo em modo stand-by, os eletrônicos continuam consumindo energia. Essa prática pode representar até 12% do consumo total de eletricidade. Portanto, desligue os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso.

Aproveite a Luz Natural

Maximize a utilização da luz solar. Pinte os ambientes da casa com cores claras para refletir a luz natural. Utilize cortinas translúcidas e mantenha as janelas abertas durante o dia para evitar o uso desnecessário de lâmpadas.

Reduza o Uso de Aparelhos de Consumo Elevado

Diminua o tempo e a frequência de uso de aparelhos que consomem muita energia, como máquinas de lavar e ferros de passar. Junte uma quantidade suficiente de roupas para uma lavagem completa e passe várias peças de uma só vez para evitar o uso constante do ferro.

Cuidados com a Geladeira

A geladeira é um eletrodoméstico que precisa estar ligado o tempo todo. No entanto, é possível economizar energia verificando se não há acúmulo de gelo nas paredes internas, o que impede o bom funcionamento do aparelho e aumenta o consumo de energia. Evite colocá-la próxima a fontes de calor, como fogões e fornos.

Modere o Uso do Ferro Elétrico

Apesar de útil, o ferro de passar roupas deve ser usado com moderação. Se não estiver em uso, desligue o aparelho. Evite ligar muitos aparelhos ao mesmo tempo, pois isso sobrecarrega a rede elétrica.

Escolha Eletrodomésticos Eficientes

Optar por eletrodomésticos que consomem menos energia é uma das melhores maneiras de economizar. Pesquise bem e procure adquirir aparelhos mais eficientes. Observe as informações do produto, como a etiqueta energética.