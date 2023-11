SANTANDER realiza leilão de imóveis com preços a partir de R$40 mil

Você está buscando uma maneira acessível e vantajosa de conquistar um novo imóvel? O leilão do Santander pode ser a solução perfeita para você. Com uma oferta de 72 propriedades em 17 estados, incluindo casas, apartamentos, prédios, salas comerciais e terrenos, essa é uma oportunidade única de adquirir sua nova propriedade a preços incríveis.

Neste artigo, vamos apresentar todos os detalhes sobre o leilão do Santander, os valores, como participar e os benefícios que você pode aproveitar.

Como Participar do Leilão do Santander

O leilão do Santander será realizado por meio da plataforma Superbid Exchange, onde os interessados poderão dar lances até esta segunda-feira (6). Além disso, você também pode participar através deste link.

Propriedades Disponíveis em 17 Estados

Os imóveis disponíveis no leilão do Santander estão localizados em 17 estados do Brasil, proporcionando uma ampla variedade de opções para os interessados. São Paulo é o estado com o maior número de lotes disponíveis, mas é importante ressaltar que há propriedades em diversas outras localidades, como Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal.

Valores com até 59% de Desconto em Relação ao Mercado

Uma das principais vantagens do leilão do Santander são os descontos oferecidos. Os valores das propriedades podem chegar a até 59% de desconto em relação aos preços de mercado. Isso significa que você pode adquirir seu novo imóvel por um valor muito abaixo do que seria normalmente cobrado.

O Santander oferece condições especiais de pagamento para os participantes do leilão. Uma das opções disponíveis é o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como parte do pagamento. Além disso, para os residenciais, há a possibilidade de financiamento de até 80% do valor do bem, em um prazo de até 420 meses.

Já para as salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses.

Distribuição dos Imóveis no Leilão do Santander

Os imóveis localizados nas capitais possuem um benefício especial para a desocupação. O Santander garante que as propriedades com débitos de IPTU e condomínio terão suas dívidas quitadas até a data do leilão.

Essa é uma ótima oportunidade para adquirir um imóvel em uma localização privilegiada, sem precisar se preocupar com pendências financeiras.

São Paulo

Em São Paulo, onde há 19 imóveis disponíveis no leilão do Santander, os valores variam entre R$ 132,3 mil e R$ 7 milhões. Se você está em busca de um imóvel perto da praia, o leilão também oferece opções em Praia Grande e Santos, com valores a partir de R$ 212,5 mil e R$ 252 mil, respectivamente.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro também conta com 12 imóveis disponíveis no leilão. Os valores variam de R$ 55,4 mil a R$ 7 milhões, proporcionando uma ampla faixa de preços para atender a diferentes necessidades e orçamentos.

Pernambuco

Em Pernambuco, dois imóveis estão anunciados no leilão do Santander. Os valores variam entre R$ 73 mil e R$ 231,8 mil, oferecendo oportunidades interessantes para quem deseja adquirir uma propriedade nesse estado.

Garanta sua Participação no Leilão do Santander

Agora que você conhece todas as vantagens e oportunidades oferecidas pelo leilão do Santander, não perca tempo e garanta sua participação. Acesse a plataforma Superbid Exchange ou clique aqui para saber mais e dar lances nos imóveis disponíveis. Essa é uma chance única de conquistar seu novo imóvel com descontos imperdíveis. Aproveite!