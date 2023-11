Veja o que acontece com os estudantes que faltaram no 1º dia de provas do Enem 2023

As provas do Enem 2023 foram marcadas por uma participação expressiva, mas mais de 28% dos inscritos optaram por não realizar o exame no primeiro dia. Essa decisão pode acarretar diversas consequências para esses participantes, levantando questionamentos sobre o que fazer a seguir.

Desse modo, reunimos algumas das opções disponíveis para aqueles que faltaram no 1° dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, desde a possibilidade de reaplicação até as orientações essenciais para evitar problemas futuros para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que acontece com os estudantes que faltaram no 1º dia de provas do Enem 2023?

Conforme mencionado acima, a expectativa para o Enem 2023 era de uma ampla participação, mas dados preliminares do INEP revelam que mais de 28% dos inscritos optaram por não realizar as provas do 1º dia.

Diante desse cenário, é crucial entender as implicações dessa escolha e as alternativas disponíveis para quem perdeu essa etapa do exame.

Desse modo, para os estudantes que faltaram no 1º dia de provas, a recomendação é clara: realizar as provas no próximo domingo, 12 de dezembro. Essa é uma oportunidade para compensar o dia de prova perdido e evitar prejuízos nas avaliações.

Possibilidade de reaplicação das provas do Enem 2023

Existem alguns casos em que os estudantes podem solicitar a reaplicação da prova que perderam, e assim, conseguirem uma nova chance de pontuar no exame.



Você também pode gostar:

De acordo com a regulamentação do Enem 2023, a reaplicação das provas está agendada para os dias 12 e 13 de dezembro. No entanto, nem todos os participantes que faltaram têm essa opção. Isso porque a reaplicação somente direciona-se a situações específicas, sendo elegíveis aqueles que foram acometidos por doenças infectocontagiosas ou enfrentaram problemas logísticos que impediram a participação no exame.

Situações que garantem a participação na reaplicação

Assim como visto, existem algumas situações específicas que garantem aos estudantes que faltaram no 1° dia de provas do Enem, a reaplicação do exame.

Assim sendo, algumas dessas situações incluem:

Doenças infectocontagiosas

Covid-19;

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença Invasiva por Haemophilus Influenza;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Influenza Humana A e B;

Poliomielite por Poliovírus Selvagem;

Sarampo;

Rubéola, entre outras.

Problemas logísticos

Desastres naturais;

Comprometimento da infraestrutura do local;

Falta de energia elétrica, entre outros.

Processo de pedido de reaplicação e análise pelo INEP

Para solicitar a reaplicação, os participantes devem utilizar a Página do Participante entre os dias 21 e 25 de novembro. No entanto, é essencial destacar que o INEP analisa os pedidos individualmente, e os inscritos precisam fornecer documentos que comprovem a doença ou a situação logística adversa.

Orientação para estudantes isentos na edição atual do Enem

Uma orientação importante do INEP é direcionada aos participantes isentos nessa edição. A recomendação é que realizem as provas do 2° dia, pois a falta no Enem 2023 pode comprometer a isenção na próxima edição do exame.

Quais as consequências de faltar nas provas do Enem 2023?

É crucial compreender que a ausência nas provas do 1° dia pode ter consequências nos processos seletivos de nível superior. Acontece que a divulgação das notas ocorrerá considerando apenas as provas realizadas, e essas não poderão ser utilizadas para futuros processos seletivos.

Como evitar prejuízos futuros?

Para evitar prejuízos futuros, é essencial que os participantes estejam cientes das recomendações e cuidados necessários.

Assim sendo, além de seguir os procedimentos para reaplicação, é fundamental manter-se informado sobre os prazos e as condições estabelecidas pelo INEP.

A opção de participar das próximas provas apenas para conhecimento é válida para alguns casos. No entanto, é crucial compreender que as notas obtidas nessas provas não poderão ser utilizadas em processos seletivos de nível superior.

Orientações para participar do 2º dia de provas do Enem

Por fim, vale lembrar que é muito importante que os candidatos se atentem às orientações para participar do 2º dia de provas do Enem caso faltem no 1º dia.

A ausência no 1º dia implica na desclassificação do candidato para a obtenção da nota total do Enem. No entanto, ainda é possível concorrer a vagas em instituições que utilizam o exame como critério de seleção, desde que o estudante participe do 2º dia de provas.

Assim sendo, siga as orientações, como apresentar a documentação necessária e cumprir os prazos estabelecidos. Dessa forma, mesmo tendo faltado no 1º dia, os candidatos ainda têm a chance de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Enem para ingressar no ensino superior.

Agora que você já sabe o que acontece com os estudantes que faltaram no 1° dia de provas do Enem 2023, siga as orientações do INEP para evitar maiores problemas!