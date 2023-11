Volkswagen ABRE VAGAS efetivas e para ESTÁGIO; Confira!

A Volkswagen Caminhões e Ônibus, famosa montadora de automóveis brasileira fabricante de veículos comerciais com sede em Resende, Rio de Janeiro, e uma subsidiária da Traton, está recrutando novos funcionários. Assim, veja a lista abaixo antes mesmo de saber mais sobre a empresa:

Analista de Administração – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Administração de Vendas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Custos – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Logística P&A – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Pessoas & Cultura – 2º Turno – Resende – RJ – Efetivo;

Analista de Planejamento Estratégico – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trade Compliance – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro – Custos Variáveis & Investimentos – Resende – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista Financeiro (Preços) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auditor (a) de TI – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Resende – RJ – Banco de talentos;

Consultor Comercial – Vendas Extrapesados – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Comercial – Vendas Internacionais – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Engenheiro (a) de Pós – Vendas (Eletro/Eletrônica) – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) Eletrônico Automotivo – Resende – RJ – Efetivo;

Engineering Planner (TPL) – Resende – RJ – Efetivo;

Programa de Estágio – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Volkswagen

Dando mais informações sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus, é importante deixar claro que estamos falando de uma marca com portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros.

Não à toa, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, MAN, Scania, Navistar e RIO.

A fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende adota o Consórcio Modular, um modelo de produção único e inovador no mundo, no qual seus fornecedores estão diretamente envolvidos na fabricação dos veículos. Com uma rede de 150 concessionários, seus produtos alcançam todas as regiões do Brasil. Exporta também para mais de 30 países da América Latina e África.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que já foi possível consultar a lista de oportunidades, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer continuar inteirado (a) nas principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!