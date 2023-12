Adivinhe em quem esse garoto fofo se transformou!

Antes que esse garoto adorável e nativo da África do Sul em sua roupa azul se transformasse em um garanhão e ator cantor, ele estava apenas participando de shows competitivos, cantando como uma tempestade e crescendo em Perth, Austrália Ocidental.

2023 foi um ano e tanto para esta estrela… lançando mais um hit (“One Of Your Girls”), e Timothée Chalamet recentemente o retratou em uma peça teatral do “Saturday Night Live”. Ele também conhece bem a tela da TV… ele atuou ao lado Lily-Rose Depp dar O fim de semana é “The Idol” da HBO.