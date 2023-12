Cardi B e Ex Offset saem em Nova York, apesar da separação desagradável

cartão b deixou bem claro que ela não voltou com Desvio após sua separação desagradável… embora eles ainda passem muito tempo juntos.

Eles estavam em Nova York na quinta-feira – e parece que eles estavam aproveitando a companhia um do outro o dia todo… apesar de terem feito esforços estratégicos para não serem fotografados juntos – embora pareça que um fã entregou seu jogo.

Como você pode ver… a mesma mulher posa rapidamente com Cardi e depois com Offset – identificando sua localização na mesma loja.

Você pode ver, Cardi está usando um moletom rosa e longas unhas vermelhas pontiagudas… e o mesmo visual aparece em suas histórias IG mais tarde, enquanto ela passa manteiga no pão no famoso restaurante Torris da cidade.

Para colocar lenha na fogueira… Offset está com o mesmo moletom emoji da selfie de fã anterior… posando para outra foto de fã nas ruas da Big Apple.

No início desta semana, ela gostou um meme “Real Housewives of Atlanta” em seu feed X … que envergonhava as pessoas que inventavam histórias falsas sobre ela e Offset se reconciliando romanticamente.