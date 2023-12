INSS divulga calendário de pagamentos de 2024. Veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou oficialmente o calendário completo e detalhado de pagamentos de aposentadorias e pensões para todo o ano de 2024. De acordo com as informações oficiais, o plano da autarquia é iniciar os repasses já a partir do dia 25 de janeiro.

Os valores serão liberados para as pessoas que recebem benefícios como aposentadorias, pensões, auxílios e até mesmo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Assim como está ocorrendo em 2023, no próximo ano será mantida a lógica de divisão em dois calendários.

Os calendários

O primeiro destes calendários é voltado para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, que este ano é de R$ 1.320, mas que será de R$ 1.421 em 2024. Como adiantado, estes cidadãos começam a receber o saldo no próximo dia 25. Mas é preciso se basear no final do seu número de inscrição para saber o dia exato do recebimento.

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun 2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun 3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun 4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun 5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan

Já o segundo calendário é voltado para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo no ano de 2024. Mas também neste caso, o segurado vai precisar se basear no final do seu número e inscrição. Veja abaixo:



Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan 2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan 3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan 4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan 5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan

Pagamentos de dezembro do INSS

Vale lembrar, no entanto, que os pagamentos do INSS para este mês de dezembro ainda não foram iniciados. Segundo as informações da autarquia, a ideia é iniciar a última liberação do ano apenas a partir do próximo dia 21. O sistema de calendários é basicamente o mesmo.

Uma curiosidade sobre estas liberações é que elas devem ser iniciadas em dezembro, mas só acabam em janeiro. Quem recebe mais do que o piso previdenciário de R$ 1.320, por exemplo, só vai conseguir receber os repasses de dezembro no ano de 2024.

Calendário de dezembro para quem recebe o piso de R$ 1.320

Final 1: 21 de dezembro;

Final 2: 22 de dezembro;

Final 3: 26 de dezembro;

Final 4: 27 de dezembro;

Final 5: 28 de dezembro;

Final 6: 2 de janeiro;

Final 7: 3 de janeiro;

Final 8: 4 de janeiro;

Final 9: 5 de janeiro;

Final 0: 8 de janeiro.

Calendário de dezembro para quem recebe mais do que o piso de R$ 1.320

Final 1 e 6: 2 de janeiro;

Final 2 e 7: 3 de janeiro;

Final 3 e 8: 4 de janeiro;

Final 4 e 9: 5 de janeiro;

Final 5 e 0: 8 de janeiro.

Em todos os casos, o segurado terá sempre a opção de consultar as informações sobre o seu benefício sem a necessidade de sair de casa, através do app ou site do Meu INSS.