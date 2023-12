O erro que faz esta moeda de 1 real valer R$ 570

Quando se fala em moedas raras no Brasil, é natural que muita gente pense imediatamente em grandes baús com exemplares antigos, deixados por imperadores famosos há séculos. De fato, existem exemplares antigos que podem valer muito dinheiro no mundo da numismática.

Contudo, também é fato que algumas moedas contemporâneas são consideradas raras, e podem valer muito dinheiro no final das contas da mesma forma. Neste momento, é possível que você tenha uma moeda de 1 real escondida na sua carteira, no cofrinho ou em qualquer outro lugar, e que seja muito valiosa.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 real do ano de 2008. Trata-se de uma das peças mais famosas entre os colecionadores neste momento. O motivo: ela conta com uma tiragem relativamente baixa, e pode ser encontrada por qualquer pessoa em um troco na feira, por exemplo.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 real do ano de 2008, de acordo com informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

Quando ela é rara

O fato, no entanto, é que nem toda moeda de 1 real do ano de 2008 pode ser considerada rara. Para que ela seja valiosa, é preciso que ela conte com um simples erro de cunhagem conhecido como núcleo deslocado. Isso ocorre quando o núcleo invade o anel da peça.



As moedas mais recentes de 1 real contam com duas partes. A primeira é o núcleo, que fica no centro, e a segunda é o anel, que é justamente o elemento dourado que circula o núcleo. Quando este núcleo invade este anel, estamos falando de uma moeda muito valiosa.

Quanto vale esta moeda?

Encontrou a moeda de 1 real do ano de 2008 com o núcleo deslocado? Saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 570. Mas a boa notícia aqui é que mesmo moedas de 1 real de outros anos que contam com o mesmo defeito, podem valer muito dinheiro. Veja abaixo: