Veja quando esta moeda de 1 centavo pode valer muito dinheiro

Para que serve uma moeda de 1 centavo? Do ponto de vista do Banco Central (BC) a resposta é: para nada. Estamos falando de uma peça que não tem mais poder monetário, ou seja, você não vai encontrar mais este exemplar em um troco em uma feira, por exemplo.

Entretanto, existem casos de moedas de 1 centavo que podem valer muito dinheiro do ponto de vista da numismática. Sim, existem exemplares de apenas 1 centavo que podem ser considerados raros, e que podem estar escondidos no fundo da sua gaveta neste exato momento.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1997. Trata-se de um exemplar da primeira família do Real. Uma curiosidade sobre esta peça é que ela foi retirada de circulação porque o Banco Central (BC) não conseguiu conter a escalada de falsificações.

No ano de 1997, esta moeda contou com uma tiragem de nada menos do que 500 milhões de unidades. Na linguagem da numismática, este pode ser considerado um número muito alto. Na prática, isso pode significar que não é tão difícil encontrar este exemplar neste momento em várias partes do Brasil.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 1997, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 2.96gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

Quanto vale esta moeda?



Você também pode gostar:

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda? Considerando os catálogos numismáticos mais atualizados para este ano de 2023, é possível afirmar que os valores atuais da peça de 1 centavo do ano de 1997 são estes:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 8 R$ 40

Mas os grandes valores pagos estão voltados para os casos em que a peça de 1 centavo de 1997 contam com alguns erros de cunhagem. São falhas de fabricação que fazem com que o exemplar seja considerado ainda mais raro do que o normal. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 1 centavo de 1997 com o reverso horizontal:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 300,00 R$ 600,00

Existem ainda outros erros que também podem ser considerados. Veja abaixo:

Moeda de 1 centavo de 1997 com o reverso invertido – R$ 250;

Moeda de 1 centavo de 1997 com a data marcada – R$ 20;

Moeda de 1 centavo de 1997 com a data marcada em mais de um lugar – R$35;

Moeda de 1 centavo de 1997 com traço em alto relevo – R$ 20;

Moeda de 1 centavo de 1997 com com a palavra BRASIL marcada – R$ 100;

Moeda de 1 centavo de 1997 com duplicação do anverso ou do reverso – R$ 45.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

Em caso de dúvidas mais específicas, a dica é procurar por um profissional da área.