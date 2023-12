Westwing OFERECE empregos efetivos e para ESTÁGIO

A Westwing, empresa que é o primeiro clube de compras online para móveis e acessórios de decoração de alta qualidade do Brasil, está recrutando novos profissionais para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte quais são os postos de trabalho vagos:

Analista Contábil sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Realizar e suportar rotinas de conciliações mensais. Auxiliar no processo de fechamento contábil. Deverá manter a aderência do fechamento contábil aos CPC’s. Implementar tempestivamente as novas recomendações que surgirem;

Analista de segurança de informação Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Recursos humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – São Paulo – SP – Westwing Store – Banco de talentos;

Estagiário (a) em Controle de Estoque – Jundiaí – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Transportes Estratégico- CD -Jundiaí – SP – Estágio: Reportar os principais KPIs da área

Analisar custos logísticos. Conhecer, extrair e analisar grandes bases de dados; Levantar informações para proposta e discussão de melhorias. Elaborar relatórios gerenciais; Estagiário (a) financeiro – Guarulhos – SP e Híbrido – Estágio;

Vendedor (a) de Loja – Westwing Store / Shopping Tamboré – Barueri – SP – Efetivo: Atendimento aos clientes realizando vendas e consultoria. Realizar suporte ao pós venda dos clientes da loja. Promover e divulgar os produtos das campanhas online.

Mais sobre a Westwing

Falando com mais ênfase sobre a a Westwing, é válido destacar que, fundada em 2011, na Alemanha, a Westwing chegou ao Brasil exatamente no ano de sua fundação. Como foi mencionado acima, a loja trabalha quase inteiramente de maneira online, mas possui lojas físicas também.

Uma delas fica na Vila Madalena, em São Paulo. Dito isso, vale destacar que é o maior clube de compras no Brasil e é líder do segmento no mercado, sempre com a missão de decorar, inspirar e informar a todos que desejam deixar suas casas mais bonitas.

Confira alguns benefícios

VR em cartão flexível;

Vale-Transporte;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica (opcional);

Apoio à Saúde Mental;

TotalPass;

Crédito consignado;

Day off de aniversário;

Desconto para compras;

Desconto em cursos EnglishBay.

Como se candidatar?



Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. É só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

