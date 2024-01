A moeda valiosa que os colecionadores têm dificuldade de encontrar

Imagine que você tem uma grande coleção, e percebe que falta apenas um item para completar o seu portfólio. Certamente esta é uma sensação de frustração. E acredite, ela é bem comum entre alguns numismatas, sobretudo quando eles não conseguem encontrar uma moeda específica.

E uma das moedas que falta no portfólio de muitos colecionadores é a peça de 2000 réis do ano de 1913. Trata-se de um exemplar que não tem mais poder monetário, e que não pode mais ser encontrado em um trocado em um comércio. Mas nada impede que ele seja encontrado em qualquer outro lugar.

Curiosidades da moeda

Uma das principais curiosidades sobre esta moeda é que ela é muito grande. Sobretudo quando se compara com outras peças que estão em circulação, é possível notar uma grande diferença. A peça de 2000 réis do ano de 1913 tem nada menos do que 33 mm.

Outra curiosidade sobre esta peça é que ela conta com a representação de 21 estrelas rodeando a efígie da república. Cada uma delas representa os 21 estados da federação na época. Vale lembrar que este número cresceu, e hoje o Brasil conta com 27 unidades federativas.

Vale frisar ainda que a moeda de 2000 réis do ano de 1913 não foi produzida no Brasil, mas em Berlim, na Alemanha. Elas foram enviadas diretamente da Europa para que pudessem circular nas ruas brasileiras.

Por fim, cabe lembrar também que esta peça contou com uma tiragem extremamente baixa, o que ajuda a explicar o seu grau de raridade. Estima-se que apenas pouco mais de 395 mil moedas de 2000 réis do ano de 1913 foram postas em circulação naquela ocasião.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 2000 réis do ano de 1913, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):



Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Berlim, Alemanha;

Diâmetro: 33mm;

Peso: 20gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher para a direita representando a República do Brasil. Estrelas soltas. Data na parte inferior da moeda;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO. Escudo do Brasil. Valor de face da moeda entre folhas e frutos.

Quanto vale a moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 2000 réis do ano de 1913, segundo os catálogos numismáticos mais atualizados? Como dito, estamos falando de uma peça extremamente rara. De todo modo, os valores do exemplar variam de acordo com o seu grau de conservação. Veja na tabela abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 200,00 R$ 450,00 R$ 1.000

Caso você tenha a moeda de 2000 réis do ano de 1913 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 4 mil neste ano de 2024.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 2000 réis do ano de 1913 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis;

De 1942 a 1967 – Cruzeiro;

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo;

De 1970 a 1986 – Cruzeiro;

De 1986 a 1989 – Cruzado;

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo;

De 1990 a 1993 – Cruzeiro;

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real;

De 1994 até os dias atuais – Real.

Os réis

Na tabela acima, é possível perceber que os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.