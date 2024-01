A primeira entrevista de Jonathan Majors desde a condenação por julgamento por agressão foi com a ABC News

Jonathan Majors está pronto para falar após seu veredicto de culpado de alto nível… e ele vai com a ABC News para sua primeira entrevista desde seu julgamento.

O ator em apuros – que era condenado por acusações de agressão e assédio no mês passado, em seu julgamento criminal em Manhattan – quebrará seu silêncio com o âncora ‘Prime’ do ABC News Live Linsey Davis.