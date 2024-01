Ariana DeBose e Bella Ramsey se abraçam no Emmy depois de ‘Sing’ Joke

Ariana De Bose parece ter enterrado o machado com Bella Ramsey – que fez uma piada às custas dela na noite anterior… mas tudo parece estar bem agora, se esta foto servir de indicação.

As duas atrizes estiveram mais uma vez presentes na noite de segunda-feira para o Emmy – isso depois de comparecerem ao Critics Choice Awards no dia anterior… e com ADB terminando como uma piada na categoria Melhor Canção, quando foi rotulada como uma atriz que acha que sabe cantar.

Claro, foi a própria Bella quem proferiu aquela frase brutal – lendo um prompt à distância – e muitas pessoas sentiram que Ariana tinha sido suja… inclusive ela mesma.

Avance cerca de 24 horas e agora você tem esta foto circulando online que mostra Bella e Ariana se abraçando durante o Emmy. Não há muito contexto além do que o escritor Evan Ross Katz – quem tirou isso – tinha a dizer sobre isso em sua longa legenda.



Ele escreveu: “Incrível! Aqui estão Bella Ramsey e a vencedora do Oscar Ariana DeBose se abraçando no Emmy Awards desta noite. É particularmente comovente por causa de uma piada que Ramsey contou em seu teleprompter no Critic’s Choice Awards ontem, que categorizou DeBose entre ‘Atores que pensam Eles são cantores.'”

Novamente, não temos certeza do que Bella pode ter dito a Ariana – mas definitivamente parece que um pedido de desculpas pode ter sido emitido… porque o fato é que Ariana certamente *pode* cantar.

Outro detalhe interessante sobre toda essa saga… parece um Hannah Waddingham – uma grande atriz de TV que também fez trabalhos na Broadway – estava consolando ADB no tapete antes do show começar. Há fotos dos dois conversando francamente do lado de fora.