Bad Bunny surpreende turma da faculdade e corrige tradução de fã para ele

Reproduzir conteúdo de vídeo



Olho Vermelho Mundial / DGN Studios

Coelho Mauestá transferindo conhecimento para a próxima geração – não sobre música, mas sobre negócios… ao surpreender uma turma cheia de universitários no sul da Flórida.

O cantor e compositor porto-riquenho foi para a Florida International University – conversando com seu amigo e colaborador, o magnata da hospitalidade de Miami David Grutmanque conduzia uma palestra para cerca de 400 alunos.

Benito é certamente um mestre do disfarce – andando pela lotada sala de aula com uma bandana e óculos escuros cobrindo a maior parte do rosto.

Alguns estudantes pareciam reconhecê-lo antes que a máscara improvisada saísse com gritos dispersos vindos da multidão, mas uma clara maioria dos futuros empreendedores não conseguiu descobrir até que o jovem de 29 anos revelou seu rosto.

Depois de dar tempo à multidão para surtar, naturalmente, Bunny admitiu que se sentia mais confortável falando em espanhol, e um aluno concordou alegremente em traduzir para ele.

Enquanto Grutman falava sobre a inauguração bem-sucedida de um novo restaurante em Miami, simplesmente porque o havia vinculado a um dos shows do cantor no estádio… BB interveio para acrescentar algo, mas de repente teve que corrigir seu tradutor.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

O momento rendeu muitas risadas e o tradutor improvisado aceitou com calma – é difícil ficar chateado quando você está tendo um momento com um dos maiores artistas do mundo.

Ao todo, The David Grutman Experience: The Class at Florida International University durou cerca de uma hora e incluiu uma história sobre como DG apresentou Bunny ao superstar Drake.

É bom estar conectado, como os alunos de Grutman aprenderam em primeira mão com o Prof. Coelhinho!!!