Carmen Electra pede para mudar legalmente seu nome

Carmem Eletra quer ser conhecido por um nome diferente – embora na verdade seja um com o qual você provavelmente está familiarizado.

A atriz/modelo acaba de apresentar documentos legais, obtidos pelo TMZ, sinalizando ao tribunal que ela quer seu nome de nascimento. Tara LeighPatrick – a ser formalmente alterado para … Carmen Electra. Na verdade, parece que ela quer que seu nome artístico seja seu nome verdadeiro, nos documentos do governo e tudo mais.

Não há mais nada digno de nota na papelada, a não ser o fato de ela ter protocolado isso pouco antes do Ano Novo… em 1º de dezembro. 29 de outubro de 2023. Parece que ela queria começar 2024 do zero.