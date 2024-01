The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é um dos jogos famosos da empresa Nintendo. Este é um dos jogos famosos que está sendo muito apreciado pelos usuários. Os usuários estão muito entusiasmados para jogar este jogo incrível, mas estão tendo problemas porque não possuem um dispositivo Nintendo com eles. Isso está causando problemas para eles jogarem. No entanto, não há necessidade de se preocupar.

Existem muitos emuladores que facilitarão seu trabalho para jogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom no PC. Sim, o jogo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom já está disponível para os usuários jogarem no PC com a ajuda do emulador mais famoso. Estes não são outros senão Ryujinx e Yuzu. Ambos os emuladores vão ajudar no jogo. Portanto, se você também tem interesse em jogar no PC, leia este guia até o final para saber mais sobre ele.

Como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx e Yuzu

Ryujinx e Yuzu são alguns dos melhores emuladores que você verá na internet para obter ajuda para jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx e Yuzu. Ambos os emuladores são muito famosos entre os usuários por sua acessibilidade e recursos que os ajudam a jogar. Listaremos as etapas pelas quais você poderá entender Como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx e Yuzu. Então vamos começar.

Como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx

Estamos aqui com as maneiras pelas quais você poderá jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx. As etapas são muito mais fáceis de seguir, portanto, certifique-se de segui-las corretamente se quiser jogar sem problemas.

Abra o Site Ryujinx .

. Agora, clique no Iniciar .

. Clique em Download para sua plataforma.

para sua plataforma. Uma vez baixado extraia os arquivos.

extraia os arquivos. Depois disso, inicie o Ryujinx .

. Agora, configure o Ryujinx e aguarde sua conclusão.

e aguarde sua conclusão. Talvez seja necessário fornecer as chaves, portanto, faça o download da Internet.

Depois disso, você pode configurar o controles remotos e jogadoras de acordo com suas necessidades.

Agora, importe o jogo ou download isto.

isto. Depois de importar o jogo, você pode começa a jogar o jogo sem problemas.

o jogo sem problemas. Os gráficos do jogo dependerão da otimização do hardware e software do seu sistema.

Portanto, se o jogo atrasar, não se preocupe.

Como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Yuzu

Assim como o Ryujinx, o Yuzu é outro grande emulador de jogos que vai disponibilizar Zelda Tears Of The Kingdom para jogar no PC. Sim, o Yuzu também está sendo usado por muitos usuários para jogar em seus PCs. Listaremos as etapas abaixo, portanto, certifique-se de verificá-las, pois isso o ajudará a jogar sem problemas.

Primeiro de tudo, abra o site oficial do Yuzu .

. Agora, clique em Download .

. Download o software para sua plataforma.

o software para sua plataforma. Uma vez feito isso, instale o Programas no seu PC.

no seu PC. Você pode ter que dar as chaves, então certifique-se de download isso da internet.

isso da internet. Depois de entregar as chaves, então download os arquivos do jogo Zelda Tears Of The Kingdom.

Agora, você tem que importar os arquivos do jogo, pois ajudará na instalação do jogo no emulador.

os arquivos do jogo, pois ajudará na instalação do jogo no emulador. Depois de fazer isso, espere até que o arquivo seja importado apropriadamente.

apropriadamente. Agora você pode usar o jogo que você adicionou para jogar corretamente sem problemas.

Muitos usuários estavam procurando um guia para saber como jogar Zelda Tears Of The Kingdom no PC usando Ryujinx e Yuzu. Ambos os emuladores são melhores para o seu PC jogar. No entanto, o Yuzu oferece mais melhorias gráficas do que o Ryujinx. Enquanto o Ryujinx também oferece ótimos recursos para jogar sem atrasos. Esperamos que este guia tenha sido útil para você.

