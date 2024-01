Funcionalidade começa a valer neste ano

É inegável a importância do PIX para os brasileiros. O sistema de pagamentos instantâneos foi lançado no Brasil há poucos anos, em 2020, e sua aceitação pela população foi impressionante e muito positiva.

Hoje em dia, é difícil encontrar uma pessoa que não utilize essa forma de transação financeira. Até mesmo as pessoas que não têm muita familiaridade com os meios digitais conhecem o sistema de pagamentos instantâneo, ou, ao menos, já ouviram falar.

Desde o final de 2023, diversas notícias envolvendo uma nova funcionalidade do PIX passaram a circular na internet. A nova função recebeu o nome de Pix Automático e já tem data definida para começar a valer no Brasil.

Veja no texto quando a nova modalidade será lançada e como ela vai impactar a vida das pessoas. Aliás, você sabe o que vai mudar com a implantação da modalidade? Descubra tudo agora.

O que é Pix Automático?

A saber, o Banco Central (BC) começou a projetar o PIX em 2016, promovendo diversas mudanças e melhorias nos anos seguintes. No entanto, apenas em novembro de 2020 que o sistema começou a valer de forma integral no país, ou seja, há pouco mais de três anos.

De acordo com o BC, a nova modalidade do sistema, o Pix Automático, funcionará como uma versão do débito automático, de maneira mais aprimorada. Este serviço vai permitir aos usuários o pagamento de despesas recorrentes, como:

Contas de luz, água e telefone;

Escolas e faculdades;

Academias e condomínio;

Dívidas parceladas a longo prazo.



Pix Automático funcionará através de convênios

Muitas pessoas estão se perguntando como ocorrerá o funcionamento do Pix Automático, e a resposta é simples: através do convênio entre a prestadora de serviços e os bancos.

Atualmente, poucos bancos oferecem essa modalidade. Na verdade, o débito automático depende de convênios bilaterais com as instituições. Isso provoca muitas dificuldades para a população, visto que há muita complexidade operacional, sem contar nos custos elevados.

Tudo isso restringe o serviço a grandes empresas. Por sua vez, a população em geral não tem acesso ao serviço, mas sim as prestadoras de serviços públicos, em sua maioria. Portanto, a expectativa do BC é que o Pix Automático impacte de maneira significativa a concorrência.

Com a entrada em funcionamento da nova função, as empresas de qualquer segmento e porte poderão acessar a funcionalidade. Assim, a abrangência do serviço crescerá, permitindo o débito de consumo de vários serviços, como energia elétrica, gás, streaming, escolas, condomínios e academias.

Veja como a nova modalidade vai funcionar

A nova modalidade do PIX terá o seguinte funcionamento:

A pessoa física informa à empresa que deseja pagar com o Pix Automático;

A empresa envia a proposta de pagamento pela modalidade;

O cliente confirma a autorização para o pagamento.

Além disso, a funcionalidade também poderá ter o seguinte esquema:

A empresa disponibiliza a opção de pagamento com o Pix Automático;

O cliente paga a conta via QR Code e tem a opção de aderir à modalidade.

Quando o Pix Automático começa a valer?

Em resumo, o lançamento da nova funcionalidade do PIX deverá acontecer com alguns meses de atraso. Inicialmente, o Banco Central (BC) havia projetado que o lançamento do Pix Automático ocorreria em abril de 2024.

No entanto, a entidade modificou a data de lançamento, e a modalidade vai começar a operar no Brasil apenas no dia 28 de outubro de 2024. O BC fez o anúncio da nova data no último dia 7 de dezembro, e agora resta aos brasileiros aguardarem o início do funcionamento da modalidade no país.

Bancos deixaram de oferecer transferência via DOC

Nos últimos anos, houve diversas mudanças na forma de realizar transações financeiras no Brasil, principalmente por causa da chegada do PIX. As modalidades existentes foram colocadas de lado com certa facilidade e rapidez, até que, nesta semana, os bancos deixaram de oferecer transferências via DOC.

A saber, as transferências bancárias via Documento de Ordem de Crédito (DOC) chegaram ao fim na última segunda-feira (15). De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o DOC perdeu espaço para o PIX.

“Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado“, explicou Walter Faria, diretor adjunto de Serviços da Febraban.

Cabe salientar que as pessoas só puderam realizar transações via DOC até o último dia 15 de janeiro, mas elas também puderam agendar transações para até o dia 29 de fevereiro. Isso quer dizer que as transações ainda poderão acontecer até o final de fevereiro, contanto que tenha sido agendada até ontem (15).

Por fim, vale destacar que o DOC não está atrás apenas do Pix, mas de vários outros sistemas de transferência financeira. Veja o ranking divulgado pela Febraban referente ao ano de 2022.