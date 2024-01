milhões de pessoas tem até R$ 1.400 para receber

O Banco do Brasil surpreendeu clientes e não clientes ao anunciar a liberação de valores que podem chegar a R$ 1,4 mil. De acordo com o Pronatec, os valores são do Pasep, programado para iniciar em fevereiro. Esta ação visa beneficiar uma extensa parcela da população brasileira, proporcionando um alívio financeiro para muitos trabalhadores.

O abono salarial Pasep, conhecido por ser um benefício adicional para os trabalhadores brasileiros, ganha uma nova dinâmica com a implementação do Pix pelo Banco do Brasil. A liberação de valores que podem chegar a R$ 1,4 mil possibilita que diversos brasileiros utilizem esse recurso de forma rápida e eficiente, aproveitando as facilidades proporcionadas pelo sistema de pagamentos instantâneos.

Veja quem tem direito ao abono salarial

O governo brasileiro anunciou a liberação do abono salarial Pasep, um benefício destinado a trabalhadores que atendam a determinados critérios. Para garantir o acesso ao recurso, é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep ou no CNIS, com um histórico de pelo menos cinco anos de carteira assinada. Além disso, os beneficiários devem ter recebido até dois salários mínimos por mês durante o período trabalhado em 2022 e ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias neste ano.

O abono Pasep, que visa beneficiar cerca de 24,5 milhões de brasileiros, oferece uma oportunidade significativa para aqueles que atendem aos requisitos necessários. Para se qualificar, é fundamental cumprir com os critérios estabelecidos pelo governo federal, garantindo assim o direito ao abono salarial.

O pagamento será distribuído em lotes, iniciando em 15 de fevereiro e estendendo-se até agosto. A data específica de recebimento deve variar conforme o último dígito do número de inscrição do trabalhador. Portanto, é crucial que os beneficiários estejam atentos ao calendário divulgado pelas autoridades para garantir o recebimento do abono Pasep no prazo estipulado. A expectativa é de que milhões de brasileiros se beneficiem desses recursos.

Saiba como consultar o Pasep

O pagamento do Pasep é realizado por meio do Banco do Brasil. Os beneficiários que têm conta corrente ou poupança nessa instituição bancária têm o valor depositado diretamente em suas contas. Já os que não possuem conta no Banco do Brasil precisam ficar atentos ao calendário de pagamento e podem retirar o benefício em qualquer agência do Banco do Brasil, apresentando um documento oficial de identificação com foto.



Os servidores públicos têm à disposição diversas maneiras de consultar e verificar o extrato do Pasep no Banco do Brasil. Para realizar essa consulta, eles podem optar por quatro diferentes métodos: através do site, do aplicativo, por telefone ou pessoalmente, em uma agência do Banco do Brasil. Essas opções oferecem flexibilidade aos beneficiários na escolha da forma mais conveniente para acessar as informações relacionadas ao Pasep.

O Pasep é um programa criado para beneficiar os servidores públicos no Brasil. Sua principal finalidade é promover o desenvolvimento do servidor público, incentivando a poupança e proporcionando-lhe participação nos resultados econômicos do país.

Vale informar que o Pasep funciona de maneira semelhante ao PIS (Programa de Integração Social), destinado aos trabalhadores do setor privado. Ambos têm o objetivo de integrar o servidor ou trabalhador ao desenvolvimento socioeconômico nacional, por meio da distribuição de recursos provenientes das contribuições feitas pelas empresas e órgãos públicos.