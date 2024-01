Minha Casa Minha Vida GRATUITO já está em vigor! Descubra como se inscrever

Para o próximo ano, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida manterá sua continuidade, proporcionando moradia gratuita aos brasileiros, e as diretrizes estabelecidas nos anos anteriores permanecerão em vigor. Isso abrange o critério de renda, o qual foi atualizado em 2023.

O programa anunciou novas obras como parte do planejamento para o próximo ano. O Minha Casa Minha Vida 2024, coordenado pelo Ministério das Cidades, tem como objetivo ampliar o atendimento a famílias em todo o país, inclusive oferecendo a modalidade de moradia gratuita.

O que é o Minha Casa Minha Vida?

Considera-se o programa como o maior programa habitacional do Brasil, sendo que em julho deste ano ele se tornou uma alternativa ao programa Casa Verde e Amarela. Ele facilita o acesso à moradia para famílias de baixa renda, independentemente da localização geográfica. O orçamento federal previsto para o próximo ano destina um investimento de R$ 13,7 bilhões, um aumento significativo em relação aos R$ 9,7 bilhões de 2023.

Com faixas de renda atualizadas, o programa prioriza famílias da Faixa 1, possibilitando financiamento ou subsídio. Para outras faixas, as unidades habitacionais serão apenas financiadas.

Mulheres responsáveis pela renda familiar têm prioridade no acesso ao programa. O programa oferece diferentes formas de adquirir uma unidade habitacional. Por exemplo como indicação por ente público local, entidade organizadora privada sem fins lucrativos ou análise de crédito aprovada por instituição financeira.

Gratuidade do programa

Recentemente, expandiram a gratuidade para famílias beneficiárias do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com o objetivo de atender aproximadamente 600 mil famílias do Bolsa Família e 150 mil do BPC. Esta isenção se aplica a imóveis financiados pelo FAR, FDS ou PNHR.

As famílias que podem se inscrever no programa Minha Casa, Minha Vida são aquelas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas. Ainda assim ou renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais. Os limites de renda determinam a divisão dessas famílias em diferentes faixas, tanto em áreas urbanas quanto rurais.



As novas regras estabelecidas pela Medida Provisória excluem o cômputo de benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, seguro-desemprego, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família, ao calcular a renda para as faixas do programa.

O governo também anunciou que reservará metade das unidades do programa para as famílias da Faixa 1. Além disso, o programa passará a considerar pessoas em situação de rua como possíveis beneficiárias.

Além disso, o programa Minha Casa, Minha Vida priorizará a realização dos contratos e registros das moradias em nome da mulher, possibilitando que sejam firmados sem a necessidade de autorização do marido.

Qualquer pessoa beneficiária do BPC tem acesso à moradia gratuita?

Sim, qualquer pessoa que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) pode ter acesso à moradia gratuita por meio do programa Minha Casa Minha Vida.

O projeto governamental tem como objetivo reduzir o número de famílias sem acesso a moradia adequada em todo o Brasil. As famílias beneficiárias do BPC, assim como aquelas inscritas no programa social Bolsa Família, serão as principais atendidas por essa nova medida.

Entretanto, é importante salientar que essa condição aplica-se somente aos financiamentos já existentes com a Caixa Econômica Federal como instituição financeira subsidiária. As famílias que se enquadram nessas condições receberão automaticamente a isenção das futuras parcelas do empréstimo habitacional. Enfim sem a necessidade de restituir as parcelas já pagas até então.

A família precisa cumprir todos os requisitos mencionados anteriormente para saber se será contemplada. Nesse caso, ela pode dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para verificar a situação do financiamento. Contudo, ou acessar essa informação por meio do aplicativo Habitação Caixa.

Após a confirmação da concessão do benefício, representantes do banco entrarão em contato para resolver as questões legais relacionadas à quitação do financiamento. Sobretudo incluindo a emissão do título de propriedade do imóvel financiado e a confirmação da finalização do pagamento das parcelas.