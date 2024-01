MOBI Rio anuncia edital com novas vagas para NÍVEL MÉDIO

O edital informa que ao todo são 50 vagas

Mais uma oportunidade da MOBI Rio- Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Desta vez, são 50 vagas com exigência de escolaridade nível médio.

Veja como se inscrever.

Novo Edital com Oportunidades para Operador de Estação II

A MOBI Rio, vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro, acaba de lançar um novo edital nesta terça-feira, 2, com inscrições já abertas. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos oferece 50 vagas temporárias para o cargo de operador de estação II, de nível médio.

Sobre a MOBI Rio

Responsável pela operação do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro, incluindo o sistema BRT, a MOBI Rio desempenha um papel crucial na gestão, manutenção e planejamento da mobilidade municipal.

Requisitos e Perfil do Operador de Estação II

Os requisitos para o cargo incluem nível médio completo, experiência como fiscal de prevenção de perdas, controlador de acesso/estação ou vigia, e a conclusão do esquema de vacinação contra a Covid-19. Além disso, é desejável ter curso básico de Informática e disponibilidade para trabalhar na escala de 6×1.



Você também pode gostar:

Remuneração e Benefícios deste edital

O salário oferecido é de R$2.024,19 para uma carga horária mensal de 220 horas. Os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-transporte e vale-alimentação de R$550.

Atribuições do Cargo

O operador de estação II terá responsabilidades essenciais, como aplicar multas aos usuários não pagantes, fiscalizar e controlar evasão nos terminais e estações, orientar os clientes quanto ao acesso às estações, uso de máquinas de autoatendimento e fornecer informações. Além disso, realizará venda e recarga de bilhetes, conferência de estoque de cartão e coleta de valores.

Inclusão e Oportunidades do edital

Das 50 vagas disponíveis, três são destinadas a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da MOBI Rio com a inclusão e diversidade.

Inscrições Abertas e Processo Seletivo da MOBI Rio

A MOBI Rio iniciou as inscrições para o processo seletivo nesta terça-feira, 2, e os interessados têm até quinta-feira, 4, para se candidatarem através do site da MOBI Rio, na seção “Vem para MOBI”.

Importante ressaltar que não há cobrança de taxa de inscrição.

Como Participar deste edital

Os participantes devem preencher corretamente o formulário de inscrição, incluindo os requisitos necessários para a pontuação na análise de currículo. A comprovação desses requisitos será exigida mediante documentação caso ocorra convocação para contratação.

Avaliação por Análise de Currículo

A seleção será realizada inicialmente por meio da análise dos currículos enviados no ato da inscrição.

Os participantes receberão pontuações com base em experiências profissionais, sendo atribuídos dez pontos por ano de experiência comprovada na função e cinco pontos por ano de experiência em empresa de ônibus. A comprovação da experiência profissional deverá ser feita através da Carteira de Trabalho (CTPS) ou declaração do empregador, com detalhes do período de trabalho.

Teste Teórico de Conhecimento na Função e etapa

Além da análise de currículo, está previsto um teste teórico de conhecimento na função, programado para ocorrer de 20 a 24 de janeiro.

Prazo de Validade do Processo Seletivo

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

Dicas de bom currículo

Processos seletivos em que há analise de currículo, é importante que o candidato saiba a importância de apresentar um documento que tem a ver com a vaga desejada.

Em primeiro lugar, é importante ponderar sobre os cursos que têm relação direta com sua área de atuação ou com a posição que você almeja. Por exemplo, se você trabalha na área de vendas, um curso sobre técnicas de negociação pode ser uma excelente escolha.

Outro aspecto relevante é dar preferência a cursos oferecidos por instituições renomadas. Certificados provenientes de instituições amplamente reconhecidas tendem a chamar mais atenção dos empregadores. Se o curso for técnico e reconhecido pelos profissionais da sua área, melhor ainda.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências do seu mercado de trabalho. Participar de cursos relacionados a tecnologias emergentes ou metodologias atualizadas pode conferir uma vantagem competitiva significativa.

Além das habilidades técnicas, é fundamental valorizar cursos que contribuam para o desenvolvimento de competências interpessoais, como comunicação eficaz e trabalho em equipe. Investir em cursos que aprimorem essas habilidades também é estratégico. Pense nisso.