Nubank: novidade sobre cancelamento do PIX beneficia clientes; entenda

O Nubank é o quarto maior banco do Brasil e conta com milhares de clientes. Sempre buscando inovações, a fintech agora trouxe uma novidade sobre o cancelamento do PIX que pode beneficiar os seus clientes.

Isso porque será possível fazer o cancelamento do PIX diretamente pelo app. A seguir, entenda mais sobre a funcionalidade e como utilizá-la no app Nubank.

Nubank traz novidade sobre cancelamento do PIX

O Nubank permite que os seus usuários façam o cancelamento de um PIX quando ele está agendado. Isso significa que é possível cancelar o agendamento e evitar que uma transferência errada seja concretizada.

A ferramenta presente no aplicativo tem por objetivo facilitar a vida dos clientes e trazer mais agilidade e facilidade para as suas vidas. Dessa forma, evita transtornos futuros e até mesmo prejuízos para os usuários.

Cartão de crédito Nubank

O cartão de crédito Nubank, o famoso roxinho, é um dos mais queridos do brasileiros. Um dos motivos é a sua fácil aprovação diretamente pelo aplicativo do banco.

No entanto, muitas vezes o limite liberado não é suficiente para os gastos dos clientes, que necessitam de mais crédito para usar no seu dia a dia.



Nesse sentido, existem várias formas de conseguir mais limite no cartão de crédito. Entre elas estão:

Concentrar todos os seus gastos no cartão de crédito;

Evitar usar o rotativo do cartão ou parcelar a fatura;

Fazer sempre o pagamento total da fatura;

Pagar as parcelas sempre no dia do vencimento ou até mesmo antes;

Solicitar uma nova análise de crédito diretamente na instituição.

Porém, todas essas formas de aumento do limite de crédito necessitam de tempo de espera e certa burocracia. Pensando nisso, o Nubank criou uma nova ferramenta que permite os seus clientes liberarem limite de crédito de forma instantânea.

Através dela, o próprio cliente é quem escolhe o seu limite e a sua liberação ocorre em apenas alguns segundos.

Nu Limite Garantido: nova ferramenta garante aumento do limite em segundos e sem análise de crédito

O Nu Limite Garantido é a nova ferramenta para aumento de limite do Nubank. Todas as pessoas que possuem um cartão de crédito na instituição já podem acessar a função.

Essa é a forma mais fácil e simples de conseguir mais crédito, livre de burocracias e de consultas ao SPC e Serasa.

Para conseguir mais limite por meio da nova função, o usuário precisa fazer um investimento no Nu Limite Garantido. Dessa forma, o valor investido retornará para ele em forma de limite no cartão de crédito. E o melhor é que o dinheiro continua rendendo normalmente. Confira o passo a passo completo para aderir:

Em primeiro lugar, abra o aplicativo do Nubank e toque na opção “Cartão de crédito” ;

; Depois, toque em “Ajustar limite” na parte inferior da tela e escolha a opção “Nu Limite Garantido” ;

na parte inferior da tela e escolha a opção ; Na sequência, escolha entre “Caixinha RDB” ou “Tesouro Direto” e toque em “Continuar” ;

ou e toque em ; Digite o valor que deseja usar como garantia ou use a barra para ajustar e toque em confirmar;

Por fim, digite a sua senha de quatro dígitos para confirmar a operação.

É importante lembrar que, ao fazer compras utilizando o limite a mais do cartão de crédito, não será possível resgatar o valor do investimento, mas ele continuará rendendo normalmente. Isso acontece porque o valor investido ficará como garantia para o pagamento da fatura.