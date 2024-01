Passo a Passo: Veja como emitir o NOVO RG!

O novo RG, conhecido como Carteira de Identidade Nacional (CIN), já está em vigor e pode ser obtido de forma totalmente online e gratuita em três simples passos. Essa mudança foi divulgada pelo portal Gov.br, que também informou sobre a adoção do número do CPF como registro geral em todo o país, simplificando o processo. A data-limite para a adoção da CIN por todos os estados era 6 de dezembro de 2023, e até então, aproximadamente dois milhões de novas carteiras de identidade já haviam sido emitidas.

Como emitir o novo RG em três passos simples

Para obter o novo RG, basta seguir três passos simples:

Localizar o portal responsável pela emissão em seu estado: Cada estado possui um portal específico para a emissão do novo RG. É importante localizar o portal correto para seguir com o processo de solicitação. Reunir a documentação necessária: Assim como no processo tradicional, é necessário reunir a documentação necessária para a emissão do novo RG. Os documentos geralmente exigidos incluem o CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, e foto atualizada. Enviar a solicitação online: Após reunir a documentação necessária, é possível enviar a solicitação online pelo portal responsável. Além disso, é possível agendar a retirada do novo RG ou solicitar a entrega a domicílio.

Principais mudanças

O novo documento traz algumas mudanças significativas em relação ao documento anterior. São elas:

Ausência do campo “sexo”: Uma das mudanças mais importantes é a ausência do campo “sexo”. Isso reflete uma atualização importante, considerando a diversidade de gênero existente na sociedade atual. Eliminação da distinção entre “nome” e “nome social”: Além disso, o novo RG não faz mais distinção entre “nome” e “nome social”. Essa mudança visa garantir o respeito à identidade de gênero das pessoas.

Características do novo RG

O novo RG possui diversas características que visam a padronização, maior segurança e inclusão de informações relevantes. Algumas das principais características são:



Padronização: O novo documento terá uma estética única em todo o país, facilitando a identificação e conferência dos dados. Versão digital: Além da versão física, o novo documento também contará com uma cópia digital que terá o mesmo efeito do documento físico. Essa versão digital estará disponível no portal Gov.br. QR Code: Todas as informações presentes no novo RG poderão ser acessadas por meio de um QR Code. Isso aumenta a segurança e a tecnologia do documento, facilitando a verificação de sua autenticidade. Inclusão de novas informações: O novo RG traz a inclusão de novas informações, além dos dados pessoais. Informações como grupo sanguíneo, cadastro de doadores de órgãos e nome social serão adicionadas ao documento. Identificação estadual: O novo RG deve conter o nome do Estado responsável pela emissão, bem como o órgão onde foi emitido (por exemplo, Secretaria de Segurança Pública).

Informações presentes no novo RG

O novo documento contém diversas informações que são importantes para a identificação dos cidadãos. Algumas das informações presentes são:

Nome da pessoa e nome social (quando houver)

CPF

Sexo

Data de nascimento

Nacionalidade ou naturalidade

Assinatura do titular (opcional em casos de analfabetismo, deficiência ou perda de função momentânea)

Nomes da mãe e do pai (quando houver)

Órgão expedidor, local e emissão

QR Code para validação eletrônica

Informações sobre tipo sanguíneo

Informações sobre doação de órgãos

Prazo de validade

O novo documento possui diferentes prazos de validade, dependendo da idade do titular. Os prazos são os seguintes:

Entre 0 e 12 anos: validade de 5 anos

Entre 12 e 60 anos: validade de 10 anos

A partir de 60 anos: validade indeterminada

Estados que já emitem o novo RG

Alguns estados brasileiros já estão emitindo o novo RG. São eles:

Acre

Alagoas

Goiás

Mato Grosso

Minas Gerais

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

É importante ficar atento às informações divulgadas pelo seu estado para saber quando o novo documento estará disponível para emissão.

Com a implementação do novo RG, espera-se que o processo de emissão e atualização do documento seja mais simples e ágil. Além disso, as mudanças realizadas garantem maior inclusão e respeito à diversidade de gênero. Se você ainda não possui o novo RG, fique atento ao portal do seu estado e siga os passos necessários para obtê-lo.