Preço da GASOLINA sobe 12,5% no 1º ano do Governo Lula

O primeiro ano do Governo Lula não foi muito positivo para os motoristas que abastecem o tanque de combustível dos seus veículos com gasolina. Isso porque o preço médio do combustível fóssil subiu 12,5% em relação à última semana de 2022.

De acordo com os dados do levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro da gasolina estava custando, em média, R$ 4,96 no final de 2022 no país. Já na última semana de 2023, o valor custava R$ 5,58, ou seja, houve um aumento de 62 centavos por litro.

A alta é bastante expressiva e tende a afetar toda a população, visto que os preços dos combustíveis impactam diversos segmentos econômicos do país.

Veja como os combustíveis afetam itens e serviços no país

Em primeiro lugar, vale destacar o transporte de insumos, que precisa dos combustíveis para acontecer. Por exemplo, pessoas que recebem produtos em casa acabam tendo que pagar mais caro por causa do frete, que encarece quando os combustíveis estão mais salgados.

Da mesma forma, diversas máquinas usadas na produção também precisam de combustíveis para funcionar. Nesse caso, os repasses atingem a cadeia de produção e, fatalmente, tendem a chegar aos consumidores finais.

Em síntese, os combustíveis são utilizados por diversos setores econômicos do país. Quando eles ficam mais caros, os custos de produção também sobem, e as empresas começam a repassar essas altas para o consumidor. Por isso que torcer por preços mais acessíveis ajuda todos os brasileiros.

Impostos encareceram gasolina em 2023



A gasolina começou a ficar mais cara no Brasil em março, quando o Governo Federal voltou a cobrar parte das alíquotas dos impostos federais PIS/Pasep e Cofins que incidiam sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural. O governo havia prorrogado a isenção desses impostos por dois meses, entre janeiro e fevereiro.

Em junho, os motoristas tiveram mais uma péssima notícia. O Ministério da Fazenda aprovou uma mudança em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os combustíveis, elevando o preço da gasolina.

Antes, os estados definiam as alíquotas de ICMS que iriam incidir sobre o litro da gasolina. No entanto, a partir de junho, houve a “unificação” da alíquota em todo o país, e o ICMS passou a ser de R$ 1,22 sobre o litro do combustível. Isso foi muito ruim para os brasileiros, pois a maioria dos estados aplicava alíquotas menores que R$ 1,22.

Já em julho, os preços da gasolina subiram novamente devido à reoneração dos combustíveis. Em suma, o governo Lula (PT) retomou a cobrança integral de tributos federais PIS/Pasep e Cofins sobre a gasolina e o etanol no início deste mês, após prorrogar por mais quatro meses a desoneração parcial sobre esses combustíveis, até o final de junho.

Veja os Estados com os maiores preços do país

O ano de 2023 chegou ao fim com o preço da gasolina elevado em diversos estados do país. Embora a média nacional tenha ficado em R$ 5,58, vários estados comercializaram o combustível a preços bem mais altos.

Veja abaixo os dez estados com os maiores valores do país:

Acre: R$ 6,76; Rondônia: R$ 6,40; Amazonas: R$ 5,94; Rio Grande do Norte: R$ 5,91; Ceará: R$ 5,90; Roraima: R$ 5,89; Bahia: R$ 5,80; Paraná: R$ 5,79; Santa Catarina: R$ 5,75; Pará: R$ 5,69.

Como visto, os preços mais elevados se concentraram na região Norte, dificultando a vida dos motoristas. Alguns estados do Nordeste também apresentaram valores bem altos, mas isso não foi homogêneo na região.

Gasolina mais barata do Brasil veio do Nordeste

Apesar de alguns estados nordestinos tenha apresentados valores bastante elevados da gasolina, esse cenário não aconteceu em todos os locais. Na verdade, os menores valores do país vieram de outros estados nordestinos, que comercializaram o combustível a valores bem menores que a média nacional, para alívio dos consumidores deste locais.

Confira abaixo quais foram os valores mais acessíveis da gasolina no final de 2023 no país:

Piauí: R$ 5,23; Maranhão: R$ 5,24; Sergipe: R$ 5,24; Pernambuco: R$ 5,26; Mato Grosso do Sul: R$ 5,32; Goiás: R$ 5,37; Distrito Federal: R$ 5,43; Minas Gerais: R$ 5,44; Paraíba: R$ 5,49; Amapá: R$ 5,50.

A propósito, a ANP coleta os preços praticados em milhares de combustíveis em todo o país desde 2004 e divulga semanalmente os preços médios da gasolina, do etanol e do diesel em cada região brasileira, bem como em cada estado e sua respectiva capital.