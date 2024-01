Professores e técnicos aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo são empossados

O Prefeito Ronaldo Lopes empossou professores, técnicos em segurança do trabalho e monitores de governança, pessoal aprovado no concurso que está renovando o quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Penedo.

A cerimônia realizada nesta quinta-feira, 18, no Theatro Sete de Setembro, é consequ}ência da segunda chamada de aprovados, em sua grande maioria formada por professores.

Além de apresentar as boas vindas, Ronaldo Lopes destacou que os novos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) irão dispor de tecnologia digital na rede modernizada, inclusiva, estruturada e que avança no sistema de tempo integral.

Em 2024, seis escolas da Prefeitura de Penedo – todas situadas em localidades de baixa renda – funcionarão em tempo integral, com atividades no contraturno no Complexo Educacional e Esportivo da Semed.

“Além de atividades de reforço escolar, esportivas e culturais, o nosso aluno passa o dia inteiro com professores, com assistência, e é isso que está fazendo com que a gente possa garantir um futuro melhor para estudantes da nossa rede”, pontuou o Prefeito de Penedo sobre o sistema que também oferta cinco refeições por dia e inclui escolas da zona rural.

Ronaldo Lopes falou sobre a climatização das escola, situação que está resolvida, informando que foi preciso substituir toda instalação elétrica e fazer a completa adequação das unidades que deveriam ter sido entregues em condições de ter todos os condicionadores de ar funcionando ao mesmo tempo.

Os novos aprovados começam a trabalhar a partir de amanhã, sendo os professores lotados nas unidades de ensino onde irão atuar, com primeiro compromisso em 05 de fevereiro, na jornada pedagógica do ano letivo 2024.

Com a posse, algumas escolas terão 100% de seu corpo docente formado por professores efetivos, conforme ressaltou o Secretário de Educação, Luciano Lucena, sobre os benefícios da continuidade dos trabalhos com os concursados.

O Vice-Prefeito João Lucas também prestigiou a solenidade e ressaltou a cobrança que fazia, especialmente em seu mandato como vereador, para a necessidade da realização de concurso público na Prefeitura de Penedo.

“Eu passei quatro anos cobrando concurso público em Penedo porque entendo que é a forma de valorizar as pessoas que tanto estudam, buscando ter um emprego, uma condição melhor de vida não só para si, mas para sua família, e que a forma mais democrática de ingressar na esfera pública é através de concurso”, afirmou João Lucas, falando ainda de sua honra, agora como vice-prefeito, de participar da posse.

“Daqui para frente, vocês estarão trabalhando, tendo essa responsabilidade, esse compromisso de dar o melhor de vocês e eu sempre faço questão de frisar que ser servidor público é um dom, servir a população é um dom, precisa ter perfil, precisa ter aptidão para servir a população”, acrescentou João Lucas.

Em nome da Câmara Municipal de Penedo, o vereador Bili Marques, elogiou a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas. “Eu atesto a vocês que temos agora um momento ímpar em Penedo, eu nunca vi uma gestão como a do prefeito Ronaldo Lopes. Por isso estou aqui para dizer que confiem em cada passo que a gestão der por vocês, enquanto ele for o prefeito de Penedo”, afirmou o experiente parlamentar.

Ana Carla Lima, presidente do Sindspem, parabenizou os novos servidores, informando sobre a assistência e os convênios que os filiados ao sindicato dispõem, convidando ainda para se associarem à entidade que tem diálogo harmonioso com o governo municipal, conforme frisou Ronaldo Lopes em seu pronunciamento.

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Gustavo Alencar; e o Chefe de Gabinete Pedro Soares Neto; e o Vereador Ernande Pinheiro também formaram a frente de honra da solenidade de posse dos novos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte