quando aposentadoria de R$ 1.412 começa a ser paga?

Ainda no final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protocolou o novo aumento do salário mínimo. De acordo com a medida, o valor do piso subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412. Este valor, aliás, impacta também os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entretanto, o fato é que estes segurados ainda não conseguiram receber o valor reajustado em suas contas. Pelo contrário, neste mês de janeiro eles seguem recebendo o valor de R$ 1.320, ou seja, o salário mínimo que era oficialmente pago no ano passado.

Quando nova aposentadoria começa?

De acordo com o Ministério da Previdência, o novo piso do INSS começa a ser pago no dia 25 de janeiro, quando a folha do primeiro mês do ano começa a ser liberada. Hoje, o Instituto ainda está realizando os repasses com base na folha do mês de dezembro, ou seja, ainda com o valor antigo.

Fato é que o Instituto já divulgou o calendário completo de pagamentos de aposentadorias para este ano de 2024. Assim como nos anos anteriores, o segurado precisa se basear no final do seu número do benefício (excetuando o que vem depois do dígito verificador) para saber quando vai receber o saldo em sua conta.

Para além disso, também segue valendo a divisão dos repasses em dois grupos: um calendário é voltado para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, que começará a ser de R$ 1.412. O segundo calendário é voltado para os cidadãos que recebem qualquer valor acima do piso.

Os calendários do INSS em 2024

Abaixo, você pode conferir o detalhamento completo de pagamentos do INSS para todo este ano de 2024:

Para quem recebe o piso (R$ 1420)



Primeiro semestre

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun 2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun 3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun 4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun 5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Para quem recebe mais do que o piso previdenciário

Primeiro semestre

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Segundo semestre

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Vale lembrar que qualquer segurado pode consultar datas e valores dos pagamentos de suas aposentadorias e auxílios sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app ou site do Meu INSS e entrar na sua conta. É preciso ter um login no sistema gov.br.

Aumento real do salário

Na campanha presidencial do ano passado, o presidente Lula chegou a prometer em várias oportunidades um aumento real para o salário mínimo. Ele criticou a falta deste tipo de reajuste pelo governo anterior, e indicou que iria conceder a elevação real em todos os anos do seu governo.

Com a indicação oficial de que o salário mínimo vai subir quase 7% em 2024, é possível dizer que Lula cumpriu a sua promessa de conceder o aumento real do piso. Isso porque este patamar está acima da inflação programada para o ano de 2023.