saiba qual é a escolha mais econômica no seu estado

O ano novo começou, e milhares de pessoas já estão tendo que usar o carro para trabalhar, ou mesmo para viajar neste mês de janeiro. De uma maneira geral, os preços da gasolina e do etanol apresentaram queda na virada do ano de 2023 para 2024.

“O ano virou com o preço da gasolina em baixa em quase todo o país, especialmente nos estados das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Comercializado na média nacional de R$ 5,79, o litro do combustível derivado do petróleo registrou redução de 0,17% ante a primeira quinzena de dezembro”, disse Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O fato, no entanto, é que a dúvida persiste. Afinal de contas, é mais vantajoso abastecer com gasolina ou etanol neste momento? A resposta para esta pergunta vai depender necessariamente do estado em que você reside. Veja abaixo.

Estados onde é melhor abastecer com etanol

Acre

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,79

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,63

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

Alagoas

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,38

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,02

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

Amazonas

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,50

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53



Você também pode gostar:

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

Bahia

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,27

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,89

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

Distrito Federal

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,88

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,46

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,70

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

Espírito Santo

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,32

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,94

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

Goiás

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,49

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,41.

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,64

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

Mato Grosso

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,38

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,40

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,01

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,52

Mato Grosso do Sul

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,69

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,43

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,90

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

Minas Gerais

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,68

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,43

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,71

– Custo por km rodado com gasolina

Paraíba

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,94

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,46

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,62

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

Paraná

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,81

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,45

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,84

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

Pernambuco

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,04

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,55

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,48

Rio de Janeiro

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,07

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,48

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,73

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50.

São Paulo

– Preço médio do litro do etanol: R$ 3,50

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,41

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,64

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

Tocantins

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,36

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,09

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53.

Estados onde é melhor abastecer com gasolina

Amapá

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,85

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,57

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,48

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Ceará

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,66

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,19

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

Maranhão

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,46

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,67

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

Pará

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,72

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,27

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

Piauí

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,37

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,74

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

Rio Grande do Norte

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,41

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,86

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,51

Rio Grande do Sul

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,65

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,49

Rondônia

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,89

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,58

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

Roraima

– Preço médio do litro do etanol: R$ 5,02

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,64

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,58

Santa Catarina

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,34

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,78

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50

Sergipe

– Preço médio do litro do etanol: R$ 4,54

– Custo por km rodado com etanol: R$ 0,53

– Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 5,78

– Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,50